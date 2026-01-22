Los puntos calientes de las tractoradas en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes

Zaragoza vivirá mañana un 'déjà-vu' de una tensión que se ha mantenido y ha ido aumentando a lo largo de los años: los tractores aragoneses volverán a tomar las calles de la capital de la provincia este viernes 23 de enero, en señal de protesta por el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, considerado perjudicial para todo el sector primario del territorio. En las vías zaragozanas se volverán a escuchar cláxones, pitos y gritos reivindicativos, un claro resumen de lo que puede llegar a ser la voz del sector agrícola.

Esta movilización tenía como fecha inicial el día de ayer (miércoles 21), no obstante después del desgraciado descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz el pasado domingo y la decretación de tres días de luto nacional, se pospuso a esta nueva fecha.

A primera hora de la mañana, el principal foco de afección se situará fuera del casco urbano, en la AP-2 a la altura de Villafranca de Ebro, donde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (AEGA) ha convocado esta tractorada. El inicio del bloqueo está previsto en torno a las 10.00 horas, aunque todavía pendiente de autorización oficial, y su duración no ha sido confirmada, ni se ha modificado el primer cartel que daba este anuncio. Se trata de un punto estratégico, a menos de 30 kilómetros de Zaragoza, cuya interrupción puede provocar retenciones de largo recorrido y graves problemas de circulación en uno de los principales ejes logísticos del valle del Ebro, especialmente para el transporte de mercancías y los accesos a la capital desde el este.

Cartel de la convocatoria de una de las tractoradas de este viernes 23 de diciembre emitido por AEGA / AEGA

De forma paralela, desde las 9.00 horas, comenzará la concentración de tractores en las entradas a Zaragoza, convocada por UAGA, UPA, Asaja y Araga. Los vehículos agrícolas accederán a la ciudad desde distintos puntos del territorio aragonés, con una marcha que avanzará poco a poco hacia el centro urbano. La entrada principal anunciada es el Puente de Santiago, lo que provocará retenciones desde primera hora en los accesos y afectará tanto al tráfico rodado como al transporte público de la ciudad.

El epicentro de la protesta se trasladará al centro de Zaragoza a partir de las 11.00 horas, con la llegada de los tractores al paseo Independencia, donde permanecerán estacionados durante varias horas. Desde allí, los manifestantes continuarán a pie hacia la plaza San Pedro Nolasco y, posteriormente, hasta la Delegación del Gobierno en Aragón. Durante esta franja, que se prolongará hasta aproximadamente las 15.00 o 16.00 horas, se prevé un bloqueo prácticamente total en zonas clave como el paseo Independencia, el Puente de Santiago, el casco histórico y el entorno institucional.

Imagen de una de las tractoradas que cortaron las carreteras aragonesas en 2024. / Efe / Toni Galán

Por la tarde, entre las 15.00 y las 16.00 horas, los agricultores regresarán a sus tractores para abandonar la ciudad siguiendo un itinerario que incluirá el paseo María Agustín, el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y las Cortes de Aragón, antes de salir definitivamente de Zaragoza rumbo a sus municipios de origen. Esta fase final de la movilización provocará nuevas retenciones en el eje oeste de la capital y una afección intensa, aunque puntual, al tráfico vespertino.