El tren de mercancías que descarriló en septiembre en Zaragoza todavía sigue recostado junto a las vías

Jaime Galindo

Toda España se ha conmocionado con el accidente de tren ocurrido tras el descarrilamiento de un tren de Iryo en el término municipal de Adamuz, en Córdoba, un trágico suceso que ha dejado un balance de 43 víctimas mortales y al que se ha sumado otro accidente, este en un Rodalies cerca de Barcelona, donde ha muerto el maquinista del convoy. Este tipo de accidentes -aun sin víctimas-, aunque no son extraordinarios, ocurren pocas veces pero en Zaragoza hace unos meses el conductor de un tren de mercancías resultó herido grave tras salirse de la vía a su paso por la Ronda Sur ferroviaria que circunvala la capital aragonesa. Ocurrió el 21 de septiembre de 2025 y cuatro meses después la máquina y uno de los contenedores que transportaba todavía sigue recostado junto a los rieles.

Como resultado del descarrilamiento, la locomotora, de la marca Stadler, se salió de las vías y se volcó hacia uno de los costados, provocando que el primer vagón volcara, motivando que el container cayera ladera abajo. El segundo de los vagones también quedó dañado y la vía tuvo que ser cortada durante unos días hasta que se retiraron todos los restos que quedaron sobre la plataforma ferroviaria. El convoy estaba operado por la empresa Continental y cubría la línea entre Noaín, en Navarra, y el puerto de Barcelona.

Locomotora abandonada que descarriló en septiembre en Zaragoza. / Jaime Galindo

Con el paso de los días se restableció el tráfico en la línea pero la máquina y el contenedor que se cayó rodando por la ladera siguen allí, en unas vías situadas justo al otro lado de la Z-40, a la altura del Ikea de Puerto Venecia. La locomotora ha sido vandalizada y ha sido pasto del arte de los grafiteros, que han hecho de las suyas aprovechando el abandono de este material.

En la parte delantera de la locomotora se puede observar como la luna frontal está rota en añicos y que esta recibió un fuerte impacto en un lateral. En un primer momento, por parte de Adif y la Guardia Civil se informó de que todas las hipótesis estaban abiertas, aunque desde la gestora de infraestructuras ferroviarias pronto descartaron una de las conjeturas que más fuerza cobró: que el maquinista forzó el descarrilamiento para evitar un choque frontal con otro tren que circulaba por las mismas vías pero en dirección contraria. "No es cierto", ratificaron entonces.

Uno de los containers que portaban los vagones también ha quedado abandonado junto a las vías. / Jaime Galindo

Hoy, por parte de Adif se remiten a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, si bien en el portal de este organismo, el mismo que se está encargando de investigar el siniestro de Adamuz, no consta ningún expediente abierto sobre el caso del tren de mercancías que descarriló en Zaragoza en septiembre ya que, según se dijo entonces, iba a ser la Guardia Civil la encargada de investigar las causas de lo ocurrido. Sí que se pudo confirmar tras el accidente que todos los sistemas de la infraestructura funcionaron correctamente.

Así, a falta de que trasciendan nuevos detalles sobre la investigación y las causas de lo ocurrido, la locomotora sigue recostada junto a las vías junto con uno de los contenedores que, eso sí, no tiene carga.