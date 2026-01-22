Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"

Siete restaurantes del centro de Zaragoza han confirmado que permanecerán cerrados este viernes 23 de enero en el tramo de 13:30 a 15:30 horas por una interrupción programada del suministro eléctrico en la zona. La medida coincide con el pico del servicio de mediodía y supone, según los propios negocios, la cancelación de más de 600 servicios de comida en apenas dos horas.

Los establecimientos afectados son La Bocca (Grupo Tándem), Tío Jorge, Guetaria, Coscolo, Asian Caffé, La Trufa y Kung Fu Noodle Zaragoza, ubicados en Francisco Vitoria, León XIII y Santa Joaquina de Vedruna, en uno de los ejes con mayor actividad comercial y de oficinas de la ciudad. La decisión de cerrar, explican, no responde a una elección empresarial, sino a la imposibilidad de mantener la operativa habitual sin electricidad.

Aviso con poco margen: “Nos enteramos el día de antes”

Los restaurantes aseguran que recibieron el aviso de e-distribución este jueves 22 de enero, con poco más de 24 horas de antelación. “Entendemos perfectamente que las infraestructuras eléctricas requieren mantenimiento periódico”, señalan de forma conjunta. “Lo que no comprendemos es que se programe en horario comercial y con un margen tan reducido. Esto no solo nos impide operar con normalidad, sino que deja sin opciones de comida a cientos de personas que confían en nosotros a diario”.

Un impacto directo en reservas, producción y seguridad alimentaria

El corte obliga a una cadena de decisiones inmediatas: anular reservas, reorganizar agendas y asumir pérdidas en producto ya preparado. Entre las consecuencias que describen los afectados figuran:

Cancelación inmediata de más de 600 comidas .

. Anulación de cientos de reservas , que deben gestionarse una a una.

, que deben gestionarse una a una. Pérdida de producción del día (elaboraciones y producto perecedero).

(elaboraciones y producto perecedero). Riesgo por la imposibilidad de mantener la cadena de frío en cámaras y neveras durante el corte.

en cámaras y neveras durante el corte. Pérdidas económicas de miles de euros, sin compensación.

Además, señalan que sus compañías de seguros les han trasladado que no tienen derecho a indemnización en este tipo de situaciones.

“No vendemos caprichos”: también afecta al día a día del centro

Los hosteleros subrayan que el problema trasciende el negocio: “Los restaurantes no vendemos caprichos. Somos el comedor habitual de cientos de trabajadores de oficinas, comercios y empresas de la zona”. Con los cierres, añaden, muchas personas tendrán que buscar alternativas de urgencia en el entorno, precisamente en una franja en la que la demanda se dispara.

Petición de cambios: más aviso y fuera de la hora punta

Los siete locales reclaman a e-distribución una revisión de protocolos: avisos con al menos 15 días, evitar franjas de máxima actividad (madrugada, domingos o festivos cuando sea posible) y establecer canales de diálogo previos antes de fijar fechas y horarios. Según indican, han pedido reprogramar el corte, pero la compañía ha declinado valorar modificaciones y mantiene la ejecución “según lo programado”.

Noticias relacionadas

Los restaurantes informan de que han habilitado teléfonos y redes sociales para gestionar reservas y reprogramaciones. La actividad se retomará, en principio, a partir de las 15:30.