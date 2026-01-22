Zaragoza renueva su iluminación: la ciudad invierte 10 millones de euros para mejorar 9.619 puntos de luz

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una ambiciosa transformación de su infraestructura urbana mediante el programa Reluzes, una iniciativa destinada a sustituir 9.600 luminarias de vapor de sodio por tecnología led de última generación. Este proyecto no solo supone una modernización estética de la ciudad, evitando zonas de sombras y garantizando una continuidad lumínica, sino que permitirá un alto volumen de ahorro energético y se mejorará la seguridad ambiental.

La concejalía de Urbanismo, que desde el pasado mes de octubre ya está trabajando en la sustitución del alumbrado, destaca que el proyecto se sustenta por el préstamo concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Se trata de 10 millones de euros a interés cero, una cifra que se amortizará en apenas 4,8 años gracias al ahorro directo en la factura eléctrica, estimado en 2,1 millones de euros anuales. Este modelo de "ahorro que paga la inversión" permite al consistorio renovar servicios públicos sin aumentar la presión fiscal, según ha destacado el concejal Víctor Serano.

Desde el punto de vista técnico, la mejora en la visión nocturna será de, al menos, un 70%. El cambio fundamental radica en una mejor orientación de la iluminación, pues mientras las antiguas farolas expandían la luz hacia arriba y generaban sombras duras, los nuevos dispositivos concentran el haz únicamente en las zonas en las que es necesario. La jefa de Mantenimiento de Alumbrado, María José Sanz, considera que este efecto produce "un túnel de luz" que evita la dispersión de la energía, centrando la atención, evitando sombras duras y mejorando la apreciación de los colores.

Las zonas de intervención inicial está en el Casco Histórico (con calles como San Vicente de Paúl que ya ha estrenado la nueva iluminación) con una extensión a todo el Paseo de Echegaray, El Raval y Barrio Jesús.

La sostenibilidad es el otro gran pilar de Reluzes, según destacan desde el consistorio. El departamento destaca que con las nuevas luminarias se evitará la emisión de 1.307 toneladas de CO2 al año, un impacto ambiental equivalente a la plantación de 17.000 pinos carrascos. Además, el proyecto permitirá mejorar el descanso al evitar la emisión de luz innecesaria a las fachadas de los edificios, aumentando la oscuridad nocturna. Por otro lado, se han ajustado las temperaturas de color según la zona: siendo más clara en las vías principales, pero apostando por tonos cálidos para zonas residenciales. Las riberas y los parques tendrán una tonalidad especial, protegiendo así al 65% de las especies nocturnas.

El plazo para finalizar estas 9.600 luminarias vence en octubre de 2026, sin embargo, el plan es más ambicioso: Zaragoza ya cuenta con 17.000 puntos led y espera la resolución del programa Reluz y Dos para intervenir en el Tercer Cinturón y Valdespartera con sensores de presencia. El objetivo final es alcanzar la totalidad de los 87.000 puntos de luz de la ciudad, adaptándose con antelación a la normativa europea de 2027 que prohibirá las lámparas de descarga de gas.