Amaia Salamanca y Eduardo Noriega promocionan Zaragoza en Fitur, la ciudad "donde todo sucede"

Zaragoza se ha promocionado este viernes en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra estos días en IFEMA, como la ciudad vibrante, dinámica y creativa, "donde todo sucede, desde grandes acontecimientos culturales, artísticos y deportivos hasta las historias que se cuentan en la gran pantalla".

En este contexto, y con un turismo al alza, Zaragoza es también una ciudad de cine y, con sus variadas localizaciones, un escaparate perfecto para rodar largometrajes. Lo saben bien el director Miguel Ángel Lamata y los actores Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, quienes recientemente han rodado en la ciudad la película 'La ahorcada'. Los tres cineastas han participado este viernes en el Día de Zaragoza de Fitur, junto a la concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, dentro del programa preparado por el Ayuntamiento de Zaragoza para mostrar los atractivos de una ciudad que está batiendo récords en el número de visitantes.

Los actores y el director han compartido con el público la experiencia de rodaje y sus impresiones de la ciudad, en una conversación con Fernández. Para cerrar el acto, y como muestra del talento artístico, la compañía LaMov, residente oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, ha interpretado un espectáculo de danza contemporánea.

Según los datos del INE, desde enero a noviembre, se han registrado 1.199.495 turistas, el segundo mejor registro de la serie histórica, y un récord histórico en pernoctaciones, hasta alcanzar las 2.098.984 estancias entre hoteles, apartamentos turísticos y el camping. Esta cifra supone un incremento de un 0,95% respecto al mismo periodo de 2024, convirtiéndose en el mejor dato desde que hay registros.

En cuanto a las pernoctaciones realizadas por extranjeros, Francia lidera el listado, con un 14,2%, seguido de Italia (9,5%), EE. UU. (7,1%) y Reino Unido (6,2%). Solo la magia de la Navidad atrajo durante ese periodo a 342.000 visitantes que disfrutaron de una ciudad iluminada y de una programación llena de ilusión, generando un impacto económico de 76 millones de euros.

Agenda en Fitur

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha comenzado su agenda de actos en el estand de Aragón en Fitur (pabellón 7 de IFEMA), con la presentación de 'Zaragoza donde todo sucede'. La ciudad se ha promocionado como uno de los destinos urbanos más interesantes del sur de Europa, con una agenda vibrante repleta de festivales y grandes eventos culturales y artísticos, como el Vive Latino, el Zaragoza Luce, el Zaragoza Florece, el Festival Internacional de la Garnacha o las Fiestas Goyescas, y acontecimientos astronómico, como el gran eclipse solar del próximo 12 de agosto.

"Un instante único que estamos preparando con actividades de divulgación científica, pero también con experiencias culturales para compartirlo con los miles de visitantes que ya han reservado su estancia con nosotros desde muy diversos lugares del mundo para poder disfrutar de este acontecimiento histórico", ha indicado.

Actuación de LaMov en Fitur, este viernes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Tras recordar la historia bimilenaria y hacer mención a sus dos catedrales, Fernández ha presentado también a Zaragoza como una ciudad de música, "desde la más tradicional que llena nuestras calles y plazas en las celebraciones, a la más clásica, como las mejores orquestas sinfónicas que acoge nuestro Auditorio, cuya acústica es de las mejores del mundo según el maestro Zubin Mehta, pasando por grandes festivales como Vive Latino o la innovadora programación de nuestras salas de conciertos durante todo el año".

Ciudad creativa de la Unesco Zaragoza es también una ciudad donde vivir experiencias gastronómicas y es por ello que ostenta el título de Zaragoza Ciudad Creativa de la Unesco, ha recordado Fernández. La designación reconoce la trayectoria culinaria, el producto local y, sobre todo, la innovación y la capacidad de ofrecer experiencias gastronómicas singulares, y, según ha señalado Fernández, refuerza también el proyecto Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, el "pilar de la estrategia de turismo enogastronómico de la ciudad".

Además, este año la capital aragonesa celebrará el 25º aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la Unesco. Con motivo de esta efeméride, la ciudad acogerá el foro 'Turismo y Patrimonio mundial', que se celebrará el 12 y 13 de marzo en las iglesias de estilo mudéjar referentes de Zaragoza.

Este evento forma parte de la programación a nivel mundial preparada por ONU Turismo, antes Organización Mundial del Turismo. Sede de la Convención de Turespaña En 2026 la ciudad albergará otro importante evento que la situará en el centro del debate turístico nacional. Zaragoza será la sede de la Convención de Turespaña, que atraerá a más de 600 profesionales del sector para debatir sobre el futuro del turismo y compartir experiencias.