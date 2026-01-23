Esta es la calle de Zaragoza que encara la recta final de su reforma

El barrio de Santa Isabel está a punto de estrenar un nuevo vial. Las obras de prolongación y reforma de la calle Oeste alcanzan ya el 70% de su ejecución con una inversión final de 980.507 euros, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza. El proyecto, desarrollado por la empresa Construcciones Iberco con un plazo estimado de ocho meses, consiste en la apertura de un nuevo trazado de 130 metros de longitud que conectará las calles Iglesia y Valiente Aznar. Esta actuación elimina el muro perimetral que anteriormente dividía la parcela, mejorando la movilidad y la conexión peatonal y de vehículos en el entorno del colegio La Concepción.

La intervención abarca una superficie total de 3.042 metros cuadrados e incluye una calzada de 3,5 metros de anchura con una banda de aparcamiento de 2,20 metros. En materia de accesibilidad, se está instalando baldosa podotáctil con contraste de color en los cruces y pasos de peatones. Además de la pavimentación, los trabajos contemplan la renovación integral de las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, garantizando la actualización de las infraestructuras básicas del sector.

"Esta calle es una antigua reivindicación vecinal y las obras suponen desarrollar un nuevo vial de conexión en terrenos que eran tierras de labor en su origen y que obtenidos mediante una expropiación en septiembre de 2022 ya que cortaban la movilidad y conexión entre dos partes del barrio", ha explicado el concejal de Urbannismo, Víctor Serrano.

El proyecto también destaca por la creación de nuevos espacios públicos, con una partida de cerca de 50.000 euros destinada a zonas verdes. Esta área contará con un andador central, jardines de césped, nuevo arbolado y la conservación de ejemplares existentes. El equipamiento se completará con la instalación de bancos, papeleras, una fuente y una zona de aparatos biosaludables para personas mayores.

Serrano ha señalado ante la apertura de la nueva calle que las reformas integrales de los viales públicos "continúan siendo una apuesta clara del Gobierno municipal, tal y como recoge el proyecto de presupuesto municipal para 2026". En este sentido, el concejal ha especificado que las calles de la ciudad, ya sea en obras de reforma integral, en labores de mantenimiento, en las operaciones de asfaltado o en tareas de conservación, supondrán un esfuerzo inversor de 26 millones de euros. "Aquí destaca el plan de renovación de avenidas de la ciudad, que da un salto histórico y pasa de 1,5 a 10 millones de euros y las obras de renovación viaria alcanzan los 6,2 millones", ha aseverado el edil.

Esta obra se suma a otros proyectos de renovación viaria en curso en la ciudad, como los de la avenida de Navarra y las calles Utrillas, Matadero o Pedro Cerbuna.