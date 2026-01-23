Desaparece en Zaragoza una menor de 16 años

La Policía Nacional ha emitido una alerta para encontrar a Teodora Ana F., una menor, de 16 años, desaparecida en Zaragoza el pasado domingo 18 de enero. El aviso lo ha lanzado a través de la red social X del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior.

La menor mide 1'65 metros, tiene ojos marrones y pelo castaño.