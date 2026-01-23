Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparece en Zaragoza una menor de 16 años

La Policía Nacional ha lanzado una alerta para dar con el paradero de la menor

Alerta de la niña desaparecida en Zaragoza

Alerta de la niña desaparecida en Zaragoza / @CNDES

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Nacional ha emitido una alerta para encontrar a Teodora Ana F., una menor, de 16 años, desaparecida en Zaragoza el pasado domingo 18 de enero. El aviso lo ha lanzado a través de la red social X del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior.

La menor mide 1'65 metros, tiene ojos marrones y pelo castaño.

