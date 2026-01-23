Desaparece en Zaragoza una menor de 16 años
La Policía Nacional ha lanzado una alerta para dar con el paradero de la menor
La Policía Nacional ha emitido una alerta para encontrar a Teodora Ana F., una menor, de 16 años, desaparecida en Zaragoza el pasado domingo 18 de enero. El aviso lo ha lanzado a través de la red social X del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior.
La menor mide 1'65 metros, tiene ojos marrones y pelo castaño.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que la ciudad tendrá un museo de la Semana Santa: este es el edificio donde se instalará
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente