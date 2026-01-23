Las hogueras de San Antón regresan mañana a cuatro barrios de Zaragoza: dónde y cuándo se encenderán

Zaragoza vuelve a encender mañana las tradicionales hogueras de San Antón, una de las citas populares más arraigadas del invierno en la ciudad. Cuatro barrios zaragozanos, más concretamente Casablanca, Cartuja, El Rabal y Monzalbarba, celebrarán esta festividad con fuegos autorizados, leña y actividades pensadas para reforzar la convivencia vecinal en torno a una tradición que combina cultura popular y encuentro comunitario.

En el barrio de Casablanca, la hoguera se instalará en la explanada del Embarcadero, un espacio habitual para este tipo de celebraciones. Organizada por la Junta Municipal, el fuego se encenderá entre las 19.00 y las 22.00 horas, convirtiéndose en un punto de reunión para vecinos y familias que cada año se acercan para compartir conversación y calor en una de las noches más frías del calendario festivo.

También mañana, el barrio de Cartuja celebrará su hoguera de San Antón en la explanada posterior del PDM de la Cartuja Baja, en la avenida Constitución. La cita comenzará a las 19.00 horas y se prolongará hasta las 22.00, en una celebración promovida por el propio barrio que mantiene viva una costumbre muy vinculada al carácter rural y comunitario de la zona.

Una hoguera organizada por la festividad de San Antón en Grisén, Zaragoza / El Periódico de Aragón

Por su parte, en El Rabal, la Asociación de Vecinos Tío Jorge impulsa la hoguera en la explanada de la Estación del Norte, uno de los espacios más simbólicos del distrito. El fuego se encenderá a las 19.30 horas y permanecerá activo hasta las 22.00 horas, reuniendo a residentes de distintas generaciones en torno a una celebración que refuerza la identidad del barrio.

La cuarta hoguera tendrá lugar en Monzalbarba, en la explanada situada detrás del PDM Cecilio Pallarés, entre las calles La Joyosa y Andador de Quinto. En este caso, el encendido está previsto desde las 18.30 hasta las 22.00 horas, con una celebración que cada año destaca por su ambiente familiar y su carácter participativo.

Todas las hogueras cuentan con autorización municipal y suministro de leña, garantizando su desarrollo en condiciones de seguridad. Con estas cuatro citas, Zaragoza mantiene viva la tradición de San Antón, una fiesta que, más allá del fuego, simboliza encuentro, barrio y continuidad de las costumbres populares.

Fuegos sin fecha

Además de las cuatro hogueras ya confirmadas, el Ayuntamiento mantiene otras solicitudes en tramitación correspondientes a distintos barrios de Zaragoza. Entre ellas figuran las propuestas presentadas en Santa Isabel, San Juan de Mozarrifar, Parque Venecia, Arcosur, Casetas y Peñaflor de Gállego, que por el momento no cuentan con fecha cerrada o autorización definitiva para su celebración.

Desde el consistorio se continúa trabajando en la revisión de estas peticiones, que deberán cumplir los requisitos habituales de seguridad y organización antes de recibir el visto bueno municipal. En algunos casos, los expedientes siguen pendientes de resolución o comunicación oficial, por lo que no se descarta que en los próximos días puedan sumarse nuevas hogueras al calendario de San Antón en la ciudad y sus barrios rurales.