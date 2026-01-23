¿Por qué la plaza del Pilar es la zona peor iluminada de Zaragoza?

El Ayuntamiento de Zaragoza ha emprendido un ambicioso proyecto para renovar toda la iluminación de la ciudad. Su objetivo es sustituir en los próximos meses más de 9.600 luminarias para evitar el consumo excesivo y reducir el impacto ambiental nocturno. La clave es evitar que el gasto energético se destine a iluminar el cielo y que la ciudad mantenga una cohesión ambiental al caer la tarde, mejorando la seguridad, la continuidad visual y logrando la menor intrusión de luz en las viviendas.

La concejalía de Urbanismo anuncia que el proyecto Reluze permitirá actuar en sus dos fases en los 85.680 puntos de luz que actualmente existen en la ciudad de Zaragoza con una inversión histórica de 10 millones de euros para lo que se han logrado fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El concejal Víctor Serrano ha destacado que supone "un paso muy importante en la modernización de toda la infraestructura de alumbrado público de la ciudad" y que cambiará significativamente el aspecto visual de la misma.

Los parámetros que se usan para valorar la calidad de la iluminación de una ciudad pueden resultar algo distintos a los que se usan a pie de calle. Por ese motivo, analizando la situación actual de la capital aragonesa, uno de los espacios que menos requisitos de calidad cumplen puede resultar paradójico.

Es lo que sucede en la plaza de Pilar, calificada como una de las peores áreas, algo que se extiende al propio alumbrado exterior de la basílica, demasiado intenso y sin dejar espacio a las sombras y los volúmenes, algo que impide contemplar correctamente el monumento. "El nuevo proyecto de iluminación busca principalmente armonizar el aspecto visual y tratar de evitar zonas de sombra como espacios con una exposición lumínica excesiva, un inconveniente que molesta a los vecinos", ha destacado el concejal.

Las nuevas lumianrias en el Casco Histórico de Zaragoza, este jueves. / Rubén Ruiz

La plaza del Pilar, para la que todavía no se ha diseñado una nueva iluminación, tiene un diseño de luz "uniforme y desproporcionado" que lanza gran cantidad de contaminación lumínica al cielo. De hecho, según se ha podido apreciar en iniciativas como el Monumental Tour, una iluminación más modernizada permitiría resaltar volúmenes y apreciar detalles que ahora quedan ocultos por el enorme impacto de los focos. Además, el cambio permitiría un gran ahorro en las arcas municipales. "Zaragoza no necesita pagar la luz que se lanza al cielo, lo que hace falta es más calidad", ha abundado Serrano.

La concejalía explica que reducir el consumo permite disminuir la factura de la luz, lo que supone también un menor esfuerzo económico para los zaragozanos vía impuestos. En términos concretos, este proyecto permitirá un ahorro anual de 2,1 millones de euros en la factura eléctrica. Esto significa que la inversión prevista en Reluze, cercana a los 10 millones de euros para la sustitución de esas 9.619 luminarias, se podrá amortizar en un plazo aproximado de 4,7 años. Es decir, los ahorros en consumo energético permitirán que, en menos de cinco años, la renovación de la instalación esté completamente pagada. Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto supondrá dejar de emitir 1.400 toneladas de CO₂ a la atmósfera, una cifra equivalente al efecto de plantar aproximadamente 17.000 árboles en la ciudad.

En estas primeras fases, los trabajos se están centrando en zonas como el paseo de Echegaray, El Raval y Barrio Jesús. "Una menor contaminación lumínica implica mejores niveles de bienestar, de confort y también una mejora en la calidad del descanso y del sueño, cuya relación con la iluminación está científicamente demostrada", ha precisado Serrano.

Los cambios que se plantean en las calles cumplen con toda la legislación vigente y con las recomendaciones de la Unión Europea, siguiendo la línea de actuaciones ya realizadas, como el proyecto especial de iluminación en la zona de Zamoray-Pignatelli, que, aunque inicialmente generó algunas dudas entre los vecinos, ha cambiado el aspecto del barrio aumentando la sensación de seguridad de los vecinos.