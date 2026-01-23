La popular discoteca de Zaragoza en la que Ayuso estará de 'vermuteo' este sábado: entrada, tapas y cerveza gratis

La campaña electoral de las elecciones autonómicas de Aragón acaba de arrancar y los políticos más populares a nivel nacional van a volver a desfilar por Zaragoza, Huesca y Teruel durante los próximos días para apoyar al candidato de su partido. Isabel Díaz Ayuso regresará a la capital aragonesa este fin de semana para dar su respaldo a Jorge Azcón que opta el próximo 8 de febrero a reeditar la victoria del 2023.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no solamente tiene en su agenda participar en los diferentes actos del Partido Popular, sino que también hará un hueco para pasarse por una popular discoteca de Zaragoza a mediodía. Ayuso estará este sábado 24 de enero en Kenbo en el estreno de The Place, un nuevo evento en El Tubo que promete revolucionar la ciudad.

En un primer momento dicho acto, en el que habrá música, cerveza y pinchos gratis para todos los asistentes, se iba a celebrar en la anexa Terraza del Plata, pero se pasó al interior de la discoteca debido a la gran afluencia de gente. La gente que todavía quiera ir a Kenbo a ver a Isabel Díaz Ayuso puede apuntarse de forma gratuita en el perfil de Instagram de The Place (o en su página web) con la única condición de que tienes que tener entre 18 y 35 años.

Desde esta joven cuenta de Instagram se llevaba haciendo mucho eco estos últimos días de quién iba a acudir a este innovador encuentro. Tras la revelación de la asistencia de la madrileña, los encargados de redes de The Place reiteran. "Dijimos que empezaríamos fuerte y no exageramos. Nuestra primera invitada es un auténtico bombazo", y así ha sido, ya que el reel de este anuncio roza las 80.000 visualizaciones.

No es la primera vez que Ayuso apuesta por el ocio de la capital aragonesa ya que el pasado domingo visitó la Tasca La Ultramarina, vermutería muy popular ubicada en el barrio de Las Delicias, donde ya saboreó una pequeña muestra de lo que es la rica gastronomía de Zaragoza ciudad, aunque al contrario que este sábado, algo más alejada del centro.