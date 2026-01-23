La publicidad integral desaparecerá de los tranvías de Zaragoza: ¿Cuándo será efectiva la medida?

La seguridad y la visibilidad en el tranvía de Zaragoza ha provocado numerosas críticas entre la ciudadanía en los últimos meses. El diseño de los vinilos de publicidad que cubren todos los vehículos ha sido cuestionados por grandes sectores de la población, pues tal y como está instalada en los vehículos, compromete la seguridad al impedir una visión clara hacia el exterior y dificultar la orientación de los pasajeros. La situación se complica en días oscuros o de niebla, provocando una gran pérdida de confort entre los viajeros.

El malestar de la población es patente entre los usuarios y las quejas ya habían sido analizadas en la comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. En este contexto, el portavoz socialista José María Giral ha interpelado directamente este viernes al equipo de gobierno preguntando por el estado real del compromiso adquirido previamente para eliminar este tipo de formatos publicitarios.

En respuesta a esta cuestión, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha defendido que se han producido "grandes avances" en la materia, aunque el cambio no sea aún total. Según ha detallado Gaudes, el consistorio está trabajando actualmente en un nuevo modelo de diseño que reduzca la superficie vinilada, centrándose especialmente en despejar las puertas de entrada y salida del vehículo.

Esta medida busca garantizar que los accesos queden completamente libres de publicidad para mejorar la visibilidad. La concejala ha anunciado además que "en los próximos días" se realizará una prueba piloto con este formato ajustado y que se contará con la participación de "organizaciones del tercer sector" para que evalúen la eficacia del nuevo diseño antes de su implementación definitiva. Por el momento no se conoce cómo afectará a los contratos publicitaros con la empresa Global que se encarga de la explotación de la superficie.

Gaudes ha reconocido que la eliminación de la publicidad integral fue un compromiso unánime de todos los grupos políticos, reconociendo que el cambio se debe a que su objetivo prioritario es "prestar el mejor servicio público" mediante controles diarios de calidad. Por su parte, el concejal socialista Chema Giral ha insistido en que esta modificación es una cuestión de seguridad elemental, argumentando que el exceso de vinilos, con diseños opacos, ha venido dificultando sistemáticamente el flujo de viajeros y la percepción del entorno desde el interior del convoy.