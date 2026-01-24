Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: "Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas"

La Zona de Zaragoza es un área enfocada a la hostelería y la restauración. Decenas de terrazas en sus calles que la llenan de vida y algunos restaurantes que son punto de encuentro para los ciudadanos más jóvenes o, por otra parte, los más nostálgicos del distrito. Su arteria principal es la avenida Cesáreo Alierta, que cuenta con discotecas y negocios de ocio nocturno, llenos durante gran parte de la semana. El aspecto de espacios culinarios es uno en los que más oferta puede faltar, pero si hay uno que destaca es el Alierta 19.

Un bar que nació en la época más convulsa para el sector gastronómico, durante la pandemia del covid-19. Fueron Joel Flores y Cecilia Saíz quienes adquirieron el local en el número 19 de esta misma calle en febrero del año 2020, apenas 30 días antes de que toda España se encerrara en sus casas por este virus. Pese a ese mes y pico de inactividad, una apertura retrasada hasta el 15 de mayo y las posteriores restricciones que se mantuvieron hasta casi 2022, esta pareja salió hacia delante y han convertido su proyecto en lo que es en la actualidad: "un punto de referencia en la zona".

"Queríamos abrir un negocio 24 horas del día, en un local grande en una avenida de mucho paso. No queríamos centrarnos en un único producto o momento del día, sino que la gente pudiera venir a desayunar, merendar o cenar", relata la copropietaria, cuya primera opción siempre ha sido servir comida a primeras horas del día, tanto para los que se quieran "echar un buen café rápido" o los que se lo toman con más calma.

Como opciones a esta hora del día tienen sus "Tostadas especiales" con ingredientes como el aguacate, salmón, queso crema o jamón de Teruel. También ofrecen bagels con diferentes rellenos o, para los más lamineros, croissants de Nutella o a la plancha con mantequilla y mermelada.

Una tostada con tomate rallado, aguacate y huevo frito / Alierta 19

A este "primer gancho" que incorporaron en su carta se añadieron los vermuts, el tapeo y, por supuesto, las comidas y las cenas. No tienen ninguna especialidad, de hecho la gastronomía que plasma en su carta (que, por otra parte, no tiene menú) da muestras de muchos países con buenos emplatados.

Tocan la comida mexicana con sus gigantes nachos con chili, la italiana con burrata, rúcula y surtido de tomates y, como no podía faltar, la española, con sus croquetas, las clásicas banderillas, tapas de jamón batido y sus huevos rotos a baja temperatura con varias formas de ser acompañados: langostinos, setas o jamón de Teruel.

Los nachos acompañados de chili con carne, guacamole, salsa cheddar, pico de gallo, crema agria y jalapeños del Alierta 19 / Alierta 19

A estas raciones para compartir se le puede añadir un pequeño guiño a las Islas Canarias, archipiélago donde Joel (originario de Venezuela) vivió durante tres años. "Las papas con mojo surgieron porque queríamos algo diferente, al final trabajé allí en el mundo de la hostelería y se me quedó. tuvieron mucha acogida y hoy son uno de los productos que más nos representa a nivel de identidad", relata el hostelero.

Unos acompañantes para estos platos estrella pueden ser los cinco tipos de ensaladas "para todos los gustos" que figuran en su oferta o unas tostas con pan de hogaza, más contundentes que las mencionadas para los desayunos. Sin embargo, la palma se la llevan sus bocadillos. Ninguno vale más de 10 euros y el más sencillo cuesta 6. Desde un revuelto de chistorra, pasando por el sabor de las carrilleras desmechadas con cebolla crispy y barbacoa, hasta uno vegetal con atún o bacon ahumado con tomate.

Dice que quien mucho abarca poco aprieta, pero esa no es la mentalidad de esta pareja, que apuesta por un producto cuidado y para el paladar de todos sus comensales. "Hemos recibido muchas valoraciones positivas en internet sobre que todo está muy bien sin importar la hora. La gente puede venir por la mañana a desayunar tostadas con aguacate y café, a mediodía comer tacos caseros o por la noche una tostada de ventresca. Todo debe estar bueno", matiza Cecilia.

"Queremos que la gente venga a cualquier hora"

La popularidad del Alierta 19, según su dueño, tuvo un punto de inflexión a partir del primer mes del año 2023, cuando el personal empezó a crecer y a rendir en su máximo esplendor. "Este sitio tuvo un lavado de cara importante, esto claramente no estaba así cuando lo cogimos nosotros. Esto es fruto de mucho esfuerzo conjunto", expresa Joel, quien principalmente trabaja detrás de la barra.

Su mujer, principal responsable de cocina, destaca un valor principal de su negocio: la proximidad con el cliente. "Destacamos por la cercanía con los clientes. Hemos hecho de esto una familia. Los trabajadores también disfrutan, y la gente está contenta con el producto y el servicio. Muchos sitios son impersonales, pero nosotros siempre estamos presentes y eso marca la diferencia.

Esta polivalencia y cercanía no se paga ni se encuentra en cualquier sitio, más en una zona de tanto tráfico de personas como es la de Cesáreo Alierta, por lo que este servicio tan encima de los comensales resulta "diferenciador" para ellos. "La identidad del bar la construyen los clientes. Por vocación y amor al oficio, lo más importante era que la gente disfrute del bar a cualquier hora, y lo hemos conseguido", resalta con satisfacción Cecilia.

Y es que su clientela está más que definida, además de un tráfico muy saturado sobre todo entre los jueves y los domingos. "Reservar para algunos a veces les resulta muy complicado, pero siempre tratamos de servir a todo el mundo", apunta el hombre, a lo que añade su pareja que "ha habido noches de verano que han podido llegar a servir 120 o 130 cenas".

Joel y Cecilia en su bar en el centro de Zaragoza, el Alierta 19 / MIGUEL ANGEL GRACIA

Sin dudas, el Alierta 19 es un proyecto inspirado en un "bar de toda la vida" que da un poco más que el resto. Abren de martes a domingo y no paran hasta pasadas las 23.00 horas, aunque el ritmo de vida de Joel y Cecilia va a surgir un pequeño cambio en algo más de un mes con la llegada al mundo de su segundo hijo.

Tratarán de alejarse lo menos posible de los fogones de la cocina y ya piensan algo más allá en el futuro para ampliar su negocio y convertirlo en franquicia. "No descartamos abrir otro negocio algún día. Hemos tenido oportunidades, pero con prioridades familiares lo hemos pausado", concluye entre risas y quien sabe si en varios años veremos una expansión del Alierta, bajo el nombre, por ejemplo, de Sagasta 31 o Pablo Gargallo 55, como una seña de identidad del restaurante.