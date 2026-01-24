Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: "Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa"

Isabel Díaz Ayuso está teniendo más protagonismo político en Aragón que los propios candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a estar este fin de semana en Zaragoza y ya se ha dejado ver por uno de los restaurantes más conocidos de la capital aragonesa. La popular visitó este viernes por la noche La Clandestina, un restaurante del centro de la ciudad que saltó a la fama nacional en 2023 cuando logró coronarse con el galardón de la Mejor Tapa de España con su elaboración 'Cruz de Navajas'.

Ha sido el propio restaurante el que ha compartido en redes sociales una foto de Ayuso en el establecimiento situado en la Calle San Andrés del Casco Histórico de Zaragoza. "Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa y sus productos", se puede leer en una publicación en la que aparece la presidenta de la Comunidad de Madrid y Susana Casanova, chef de La Clandestina. Este restaurante, que cuenta con un Solete Repsol, no ha parado de lograr galardones, como la Mejor Tapa de Zaragoza y Provincia en 2019, desde su apertura allá por 2015. "En cada plato encontrarás un pedacito de nuestro entorno, reinterpretado con cariño y respeto, para que decubras lo extraordinario en lo más cercano", se definen en un bistró que está en constante evolución.

Charla con Azcón

La Clandestina es un restaurante con una propuesta gastronómica que cambia con el calendario y busca emocionar desde la sencillez de un buen producto. Este restaurante no es el primero que visita Isabel Díaz Ayuso en Zaragoza este mismo mes. La líder popular de la Comunidad de Madrid se está volcando dando su apoyo a Jorge Azcón, que buscará ser reelegido como presidente de Aragón en las elecciones del domingo 8 de febrero. Por ejemplo, dentro de su agenda política en la ciudad, la presidenta madrileña participa este domingo 25 de enero en un acto a las 11.30 en el Cine Palafox junto al propio Azcón.

Cartel del acto de Ayuso y Azcón este domingo en Zaragoza / PP

Ayuso ya estuvo en la capital aragonesa el pasado fin de semana y participó en la firma de la 'Declaración de Zaragoza' junto a Alberto Núñez Feijóo y otros presidentes autonómicos populares, un documento con el que el PP fijó posición sobre financiación autonómica. Después de la reunión, la presidenta madrileña se dejó caer por La Tasca Ultramarina, un restaurante situado en Delicias que no para de ganar popularidad en la ciudad y ya ha atraído a varias caras conocidas como Samantha Vallejo poco después de haber anunciado su salida de Masterchef.

Vermut en Kenbo

Cabe recordar que Ayuso también es la invitada especial de una popular discoteca de Zaragoza este sábado por la mañana. La presidenta de Madrid estará este sábado 24 de enero en Kenbo, en el estreno de The Place, un evento en El Tubo que promete revolucionar la ciudad. En un primer momento dicho acto, en el que habrá música, cerveza y pinchos gratis para todos los asistentes, se iba a celebrar en la anexa Terraza del Plata, pero se pasó al interior de la discoteca debido a la gran afluencia de gente.