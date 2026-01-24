Coger un taxi de madrugada en Zaragoza: poca oferta y mucha espera

Salir de fiesta en Zaragoza y querer volver a casa rápido y calentito en un taxi no es tan sencillo. La flota de vehículos se ha reducido notablemente por las noches, lo que ha generado quejas entre la gente y cierto malestar en el Gobierno del PP en el ayuntamiento, que ha instado a los taxistas a que aumenten el número de coches que patrullan las calles de la ciudad en plena noche. Una encomienda que ha enfadado a los conductores, que reclaman incentivos.

«Aunque el ayuntamiento permite que el fin de semana pueda trabajar la totalidad de la plantilla (1.777 coches), se observa que la media de taxis en circulación los sábados frente a los viernes sube muy poco, no lo suficiente para atender a todas las demandas», denunciaban desde el Gobierno municipal a través de una nota de prensa en la que se informaba de la congelación de las tarifas para este año. En concreto, «remarcan» la franja horaria de las 2 a las 6 de mañana, con un número de vehículos poco efectivo para la demanda, señalan desde la concejalía de Movilidad.

Desde la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza no lo niegan. Al revés, admiten que durante ese intervalo horario hay menos taxis y esgrimen dos motivos: la seguridad y la demanda.

El tardeo cambia el paso del taxista

Según explica el representante de los taxistas, Michel Izaguerri, desde la pospandemia la demanda ha cambiado y se ha adelantado. «Ya no se sale de la misma manera y la gente prefiere el tardeo, por lo que hay mucha más demanda desde las 22.00 horas hasta las 2 de la mañana, que es la franja horaria en la que reforzamos el servicio, luego cae mucho la demanda y con el número de vehículos que hay es suficiente», explica Izaguerri, que asegura que de media hay 500 coches prestando servicio cada hora, con refuerzos puntuales.

Los taxistas trasladaron una propuesta al área de Movilidad antes de final de año en la que solicitaban cobrar un suplemento de 2 euros durante las madrugadas del viernes y el sábado (de 00.00 a 6.00 horas) para «incentivar» a los conductores. Lo que sería un plus de nocturnidad en cualquier otra empresa, matiza Izaguerri. «Nos piden que salgamos más coches por las noches, pero tampoco hacen nada para motivar a los taxistas que ya llevan muchas horas de conducción», explica.

Rentabilidad del autónomo

Izaguerri señala que, como cualquier autónomo, se busca la «rentabilidad» y los taxistas son «libres» de elegir las horas en las que prestan servicio, siempre conscientes de que se trata de un servicio público.

«Con un incentivo económico seguro que saldrían más coches a trabajar por las noches, que son más inseguras, no hay que olvidarlo», apunta el presidente de la asociación, que recuerda que en 2024 se registraron 8 agresiones a conductores.

Según fuentes de Movilidad, no se consideró conveniente aceptar la propuesta del colectivo de imponer un plus de nocturnidad de 2 euros, por lo que se rechazó la propuesta del sector. No han dado más explicaciones al respecto. «La subida no estaba fundamentalmente razonada para poder cubrir las necesidades de los usuarios», apuntaron.

Según la misma nota de prensa, el ayuntamiento está trabajando en un informe que identifique los puntos con mayor necesidad en la ciudad, ya sea por localización -como la Estación Delicias, zonas de ocio y restauración o eventos programados en diferentes épocas-, así como las incidencias por obras a lo largo del año 2026 con el propósito de exigir «un mínimo de servicios en todos los puntos de la ciudad».

Por otro lado, estudia la obligatoriedad de que todos los servicios de taxi lleven activada la plataforma MOZA, ya que han detectado que los fines de semana la app solo está activa en un máximo 300 taxistas.

Desde el sector insisten en que tratan de reforzar las franjas horarias con más demanda, también durante la noche. «Cuando hay eventos de ocio que movilizan a mucha gente reforzamos el servicio, o cuando hay un cambio de turno en un hospital o sabemos que se celebra un congreso que exige trasladar a los usuarios desde la estación hasta el lugar de reunión», asegura Izaguerri, que insiste en que están dispuestos a mantener un encuentro con el ayuntamiento para encontrar una solución.