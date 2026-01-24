Denuncian la aparición de goteras en un popular pabellón de Zaragoza: "Un campo de charcos"

Madrugar un sábado es una rutina para muchas familias que tienen que acudir al partido de sus hijos. Los entrenadores, sea el deporte que sea, citan a los jugadores con una hora de antelación para la charla, el calentamiento y poder empezar el encuentro a la hora. En ocasiones hay sobresaltos que provocan que el madrugón no haya servido para nada y el partido se tenga que suspender.

Esto es lo que ha pasado a primera hora de la mañana en el Pabellón Río Ebro de Zaragoza. El Aragón XXI Colo Entrerríos Zaragoza recibía al Lepanto en la segunda jornada de la fase oro de la Superliga Cadete de fútbol sala con la intención de sumar sus primeros puntos en la clasificación, pero el partido ha tenido que suspenderse porque el campo ha amanecido lleno de charcos.

Los jugadores intentando secar los charcos / SERVICIO ESPECIAL

Las familias de ambos equipos junto a los jugadores se han puesto manos a la obra para intentar secar el suelo del pabellón y que el partido se pudiese disputar en las mejores condiciones, pero el colegiado ha decidido suspenderlo.

Las familias del Aragón XXI Colo Entrerríos han explicado a este diario que el pabellón Río Ebro cuenta con varias grietas en el techo por donde se cuela el agua de forma habitual. "Aunque ya no estaba lloviendo, el agua acumulada en el techo seguía cayendo", concluyen.