El taxi en Zaragoza se revaloriza: así es el perfil de los nuevos conductores

Alrededor de 75.000 euros y sin coche cuestan las licencias de taxi en Zaragoza. Si se añade el vehículo, hay que sumarle entre 20.000 y 30.000 euros, según el modelo y su antigüedad. Supone un incremento del 30% respecto a hace tan solo dos años, cuando desde el sector alertaban de la falta de relevo generacional y las licencias, entonces, se vendían por 55.000 y 60.000 euros.

Hace dos años había 200 licencias pendientes y ahora solo quedan por vender entre 25 y 30, según explica el representante de los taxistas, Michel Izaguerri, que asegura que el sector está experimentando un nuevo cambio, esta vez positivo.

«En los dos últimos años hemos detectado un aumento del interés por trabajar como taxista, también de los jóvenes», celebra. En los dos últimos años se han sacado el carnet cerca de 40 personas y han asistido a los cursos alrededor de 200.

«La ley de la oferta y la demanda no falla y, ahora que vuelve a haber interés por este trabajo están volviendo a subir los precios de las licencias», explica el taxista.

El perfil

En cuanto al perfil, aunque es variado, admite que destacan los hombres de más de 50 años que se han quedado sin trabajo y deciden capitalizar el paro para comprar una licencia y un vehículo.

También hay jóvenes de «veintipocos» que se deciden a convertirse en taxistas pese a las dificultades que se encuentran. «Tienen más problemas porque directamente no les aseguran», explica Izaguerri, que asegura que las aseguradoras les han subido la cuota hasta «un 200 o 300%». «Es inasumible, una burrada», apunta. «Llevamos dos años de subida y las compañías ponen muchos problemas para asegurar a los coches eléctricos porque son más caros de reparar», explica.

El taxista añade que ha habido casos en los que algún conductor se ha visto implicado en un accidente del que no ha sido responsable y el seguro se le ha disparado un 100%, «aunque no tenga la culpa», lamenta.

Insisten desde el sector en que mientras se les reclama que sean ecológicos e inviertan en vehículos cero emisiones, les suben las pólizas. Un sinsentido, defienden, puesto que el propio ayuntamiento está ayudando a golpe de subvenciones a que la flota de taxis de Zaragoza sea la más verde y sostenible de España.