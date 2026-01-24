Zaragoza salta de nuevo sus hogueras de San Antón con el encendido de cuatro fuegos

San Antón tiene un tocino. Y Zaragoza ha tenido este sábado cuatro hogueras para celebrar al patrón de los animales. Su festividad fue el pasado 17 de enero, pero la lluvia obligó a retrasar su encendido por lo que este fin de semana se han autorizado las de Casablanca, Cartuja, El Rabal y Monzalbarba con una notable asistencia popular.

Muy multitudinaria ha sido la celebración en el barrio del Rabal, organizada por la asociación de Vecinos Tío Jorge en la explanada de la Estación del Norte, uno de los espacios más simbólicos del distrito. El fuego se ha encendido a las 19.30 horas y los organizadores han permitido a los asistentes que hagan acopio de brasas para poder cocinar la carne y las patatas que cada uno ha llevado desde casa. La celebración se ha completado con música y en un ambiente invernal caldeado por las llamas.

En el barrio de Parque Venecia el fuego se ha encendido junto al puente de los Suspiros, un espacio habitual para este tipo de celebraciones. Por su parte, en el barrio de la Cartuja la celebración de San Antón se ha trasladado a la explanada posterior al pabellón. En este distrito los vecinos recuperan con el rito del fuego su carácter rural, algo similar a lo que pasa en el encendido de Monzalbarba, que desde las 18.30 horas reúne a los vecinos en la explanada entre las calles La Joyosa y Andador de Quinto.

Todas las hogueras cuentan con autorización municipal y suministro de leña, garantizando su desarrollo en condiciones de seguridad. Con estas cuatro citas, Zaragoza mantiene viva la tradición de San Antón, una fiesta que, más allá del fuego, simboliza encuentro, barrio y continuidad de las costumbres populares.

Además de las cuatro hogueras encendidas este sábado, el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene otras solicitudes en tramitación correspondientes a distintos barrios de la ciudad. Entre ellas figuran las propuestas presentadas en Santa Isabel, San Juan de Mozarrifar, Arcosur, Casetas y Peñaflor de Gállego, que por el momento no cuentan con fecha cerrada o autorización definitiva para su celebración excepto la de Casablanca , junto al parque del Embarcadero, que se celebrará el próximo 29 de enero.