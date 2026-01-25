Azcón se compromete a ayudar a financiar la ampliación del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur

El tranvía de Zaragoza, como viene siendo habitual, vuelve a colarse en una campaña electoral. Esta vez, en la de las autonómicas del próximo 8 de febrero. Los partidos de la izquierda ya han dejado claro que apuestan por una segunda línea (Jorge Pueyo, candidato de CHA, anunció que pediría al Gobierno central que ayudase a su financiación) y ahora ha sido el PP el que ha entrado de lleno en la batalla. En este caso, con la ampliación de la línea actual hasta Arcosur.

No se trata, ni mucho menos, de una iniciativa nueva. En el seno del Ayuntamiento de Zaragoza llevan debatiendo esta posibilidad durante los últimos meses y el propio Gobierno de Natalia Chueca encargó un informe a algunos catedráticos de la Universidad de Zaragoza para estudiar dicha posibilidad. En cambio, este documento echó por tierra la posibilidad por incompatibilidades jurídicas, lo que hizo que se explorasen otras alternativas de alta capacidad para conectar el emergente barrio zaragozano con el resto de la ciudad.

Y ahora Jorge Azcón, candidato popular a revalidar la Presidencia de Aragón, se ha comprometido con la alcaldesa a ayudar a financiar esa posible expansión y exigir al Gobierno central que colabore con ello, tal y como ha publicado la propia Chueca en sus redes sociales.

Parcelas que se van a urbanizar próximamente en Arcosur para 812 viviendas, entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Con todo, el obstáculo sigue siendo el legal. La redacción del contrato actual, concedido a una sociedad mixta hasta 2043, hace inviable ampliar la línea tal y como la conocen los zaragozanos. La única vía posible (descartada hasta ahora, en la práctica) en el caso de que se apueste por hacer llegar este medio de transporte público a Arcosur, pasaría por un nuevo contrato y una línea que conectase la parada de Mago de Oz (la última, en Valdespartera) con el joven barrio, aunque sería independiente.

Es decir, serían dos líneas con distintos contratos e incluso podría haber distintos gestores, llegado el caso. Y lo mismo sucede con la ampliación en el otro extremo, hacia el Royo Villanova, que también entró en el estudio encargado por el consistorio. En cualquier caso, Zaragoza ha señalado 2028 como el año en el que el pico de demanda crecerá exponencialmente en el barrio.

Hasta entonces, desde Movilidad consideran que pueden dar servicio con el nuevo contrato del bus urbano, aunque con algunos cambios que ya se prevén a nivel legal, pues entre este año y el próximo se espera que arriben entre 6.000 y 8.000 nuevos vecinos. De igual modo, en la nueva conexión con Plaza por el puente Turiaso, el diseño deja igualmente espacio para las vías, dejando así una puerta abierta a llevar el tranvía hasta la plataforma logística.