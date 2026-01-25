Después de estudiar diseño y tener un primer contacto con la industria trabajando para distintas marcas, Ángela decidió reunir todas sus ideas, poner en marcha su creatividad y crear su propia firma: Laganini.

“Laganini es diferente porque, al final, tenía carta blanca para diseñar”, explica. Así, en 2023 lanza su primera colección, aunque la verdadera sorpresa llega al analizar las ventas: “Vendimos muchísimo en Nueva York”.

La marca presume de sus raíces aragonesas. Ángela es de Zaragoza y, por ello, Laganini cuenta con un showroom en la ciudad, donde se pueden ver algunas de sus prendas. Está ubicado en la calle Mefisto, número 5, entre plantas, y se accede a través del timbre que indica el nombre de la firma.

Laganini, la firma de moda aragonesa que apuesta por marcar la diferencia: “No está hecha para gustar a todo el mundo” / Laura Trives / EPA

Colecciones pequeñas

Apuestan por el movimiento slow fashion, una forma de crear moda en menor cantidad, pero con una calidad mucho mayor. “Cuando haces pocas unidades puedes testear el mercado y saber, por ejemplo, si al cliente le gusta una prenda, obtener feedback”, explica Ángela.

Tras haber trabajado en distintas marcas de fast fashion, Ángela era consciente de que muchas ideas acababan desechándose por una cuestión de costes. Por eso, desde el primer momento decidió crear colecciones pequeñas, pensadas para probar, reducir riesgos, hacer lo que realmente les gustaba y, sobre todo, apostar por una calidad muy cuidada.

“Se cuidan mucho las materias primas”, señala. Algodones, linos, lanas o sedas son algunos de los tejidos que utilizan, todos naturales y orgánicos. Ninguna de sus prendas lleva poliéster. “La gente se da cuenta de la calidad”, admite Ángela.

Una marca diferente

Si por algo destaca Laganini es por su mezcla de estampados. “Cada vez me inspiro en una cosa distinta”, dice Ángela entre risas, sin poder describir del todo su fuente de inspiración, porque Laganini es único. “No está hecha para gustar a todo el mundo”, añade.

Aunque en ocasiones sigue tendencias, la marca refleja muchas ideas que Ángela ha tenido en la cabeza desde siempre. “Es un poco a capricho”, confiesa. Y no solo los estampados hacen que Laganini destaque: las combinaciones de colores son otra de las señas de identidad que la diferencian dentro del panorama de la moda actual.

Pese a las dificultades, como encontrar proveedores en España —algo que ellos mismos reconocen: “esto ya no es lo que era” —, Laganini sigue apostando por producir en el país. El número de fábricas es reducido y los precios se encarecen, “hay una mayor complejidad estructural y en costes”, explica su fundadora. Aun así, la marca mantiene su compromiso de ser una firma que produce en España, valorando la calidad y la proximidad por encima de todo.

Aragonesas vistiendo Laganini

Aunque el 70 % de sus ventas actualmente sean más internacionales y fuera de nuestro país, algo que Ángela ya proyectaba en este proyecto porque veía un nicho de negocio, también hay personas influyentes en España que apuestan por la marca, luciendo sus diseños en eventos, redes sociales y apariciones públicas, lo que refuerza su visibilidad y proyección nacional.

Noticias relacionadas

Un ejemplo de ello es la política aragonesa Mar Vaquero, que ha lucido en sus redes sociales la chaqueta “Goa” en color gris, demostrando cómo figuras locales también apuestan por Laganini y por su estilo distintivo.