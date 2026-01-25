Mamma mia, el icónico restaurante de la plaza San Miguel que trajo la verdadera esencia italiana a Zaragoza: “Nuestra cocina es mucho más que pasta y pizza”

Hoy en día no es raro toparse con restaurantes italianos en cualquier barrio de Zaragoza. Las poderosas franquicias han hecho que este tipo de comida sea cada vez más accesible. A pesar de su popularidad, las grandes cadenas suelen anteponer el precio reducido a la calidad del servicio. En este contexto, aún existen establecimientos que priorizan el producto de primera gama y las recetas regionales. Todo ello sin que sus precios se disparen.

Mamma Mia lleva más de dos décadas encontrando ese balance. Gianluca y Franco Cenere inauguraron el restaurante italiano en 2004. Franco fue el primero en llegar a Zaragoza, donde empezó a trabajar como pizzero en una franquicia. Pronto se dio cuenta de que en la capital aragonesa faltaban italianos “de verdad”. Así que convenció a su hermano para mudarse con él y empezar un nuevo proyecto en el local de la Plaza San Miguel, 7, que se traspasaba. Así nació Mamma Mia.

La fachada de Mamma Mia, en la Plaza San Miguel, 7. / Laura Trives

Franco se trasladó hace años a Madrid, donde regenta la trattoria Piu’39 cerca del barrio de Chamartín. Pero el restaurante zaragozano sigue funcionando a toda máquina. Gianluca Cenere aún recuerda la buena acogida que tuvo Mamma Mia desde sus inicios: “Creo que la comida italiana es la preferida de los españoles por detrás de la española”, opina el gerente.

Sus platos estrella: risotto, calzone y tiramisú, entre muchos otros

Sus recetas del norte de Italia no tardaron en conquistar a los zaragozanos. El propietario del establecimiento proviene de Mantua, una ciudad medieval ubicada en la región de Lombardía. “Hay gente que tiene un concepto equivocado de la comida italiana, nuestra cocina es mucho más que pasta y pizza. También es muy importante el risotto, la carne, los platos gratinados, las recetas de cada región…”, asegura Cenere. Entre sus platos regionales, destacan el carpaccio parmigiano de ternera con parmesano y los crostini, tostadas con base de "mozzarella", bacon, verduras y cuatro quesos.

Así es el risotto de Mamma Mia / Laura Trives

Pero en Mamma Mia también dominan las propuestas emblemáticas de la gastronomía italiana. Sus pizzas artesanales cuentan con una base fina al estilo romano. El calzone es otro de sus platos estrella: una pizza doblada rellena de tomate, mozzarella, york, y carne picada. Tampoco podemos olvidarnos de sus pastas de grano duro, frescas y rellenas. Pueden acompañarse con 16 tipos de salsas caseras diferentes, como, por ejemplo, la “gongonzola e noci”, con queso gorgonzola, nata, parmesano, nueces, y la “salmone”, con salmón, nata, parmesano, tomate fresco y vino blanco.

Dos menús económicos y una propuesta especial por San Valentín

Entre sus opciones de postres no faltan el tiramisú, la panacotta y la “torta de la nonna", una tarta casera de chocolate y galletas. Aunque, sin lugar a dudas, el menú es lo que más triunfa en su día a día. Ofrecen dos opciones. La primera es un menú del día por 15 euros con primero, segundo, postre y bebida. Los platos van rotando entre casi 40 combinaciones de menú diferentes. En segundo lugar, cuentan con un menú degustación Mamma Mía, que también incluye primero, segundo, postre y bebida. Pero, en este caso, cuesta 18 euros y los platos son algo más elaborados.

Su tiramisú casero es uno de sus postres más famosos. / Laura Trives

Ahora, el restaurante del centro de Zaragoza encara una de las fechas más importantes de su calendario: San Valentin. Para el día de los enamorados, han preparado un menú de 29 euros con un primero para compartir, un segundo, vino Lambrusco Dell’ Emilia o Vino Calatayud y postre. Y para darle un toque todavía más romántico a su menú, una de las opciones disponibles es una pizza con forma de corazón. Además, su bodega se presta para una cena romántica. Este menú estará disponible el 12, 14 y 15 de febrero y es muy importante reservar con antelación porque, como asegura Gianluca, “el local se llena enseguida”.

El precio atractivo de sus propuestas se suma a la calidad de su materia prima. Algunos de sus productos, como la burrata o el pomodoro, llegan directamente desde Italia para preservar los verdaderos sabores de su gastronomía. Para lograr ese cometido, existe otro factor fundamental: “que tanto el gerente como el cocinero sean italianos”, afirma Gianluca Cenere.

Noticias relacionadas

A pesar de su buen hacer, en la actualidad Mamma Mia se enfrenta a un reto que puede mermar sus beneficios: la reforma de la Plaza San Miguel. Los trabajos empezaron en octubre de 2025. Desde entonces, los trabajadores del establecimiento han notado que “no pasa nadie por la calle de noche”. Así lo corrobora el gerente: “solo vienen quienes ya nos conocen. Tenemos que tener paciencia porque en España y en Italia pasa lo mismo: se sabe cuando empieza una obra pero no cuando acaba”. Con suerte, el resultado de la obra engalanará todavía más este cachito de Italia en el corazón de Zaragoza.