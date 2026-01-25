La Semana Santa de Zaragoza pasa por la desaparecida calle de los Graneros

De la judería a la Semana Santa. Y por el camino pasando por los antiguos almacenes de grano de la ciudad de Zaragoza. Es una calle estrecha, entre grandes moles de ladrillo y el neomudéjar de los años cuarenta. Pero concentra una azarosa existencia cuando esta misma semana ha conocido una nueva encarnación. Próximamente, será el espacio en el que las cofradías de la capital aragonesa puedan exponer sus pasos y diferentes ornamentos procesionales.

El antiguo centro de educación de personas adultas Concepción Arenal volverá a la vida el próximo año si se cumplen los plazos anunciados. Esto volverá a llenar de visitantes un inmueble que ha estado muy presente en la historia de la ciudad.

Este edificio de solera queda reflejado en viejos textos recogidos en la publicación Una visión de Zaragoza en el siglo XVI, realizada por Luisa María Frutos Mejías. En ella se describe una ciudad dividida en barrios, y éstos agrupados en cuarteles. Por ejemplo el de la Seo «comprende los barrios de Cuchillería, los Señales, San Andrés, los graneros de la ciudad, junto al Coso, San Lorenzo, la Magdalena, el Sepulcro y el Arrabal». Ahí está, aunque no lo parezca, en esa referencia a los graneros, pues este fue el uso que tenía en el siglo XVII.

Los sillares de piedra de los pilares recuerdan el viejo uso del edificio. / Josema Molina

El investigador y miembro del colectivo Gran Archivo Zaragoza Antigua (GAZA) José María Ballestín destaca que a lo largo de los siglos los usos civiles han convivido en este espacio de gran predicamento residencial. Antes de los Reyes Católicos, se encontraba en la zona el antiguo castillo de los judíos, que con el discurrir de los años acabó convertido en la actual iglesia de San Carlos, ampliada como Real Seminario. En las inmediaciones, justo al otro lado del Coso, también estaban los baños públicos.

La judería, bulliciosa y angosta, sufrió su gran transformación con la expulsión de 1492, cuando varias de las manzanas pasaron a ser propiedad municipal y se decidió levanta allí lo que se conoce como el almudí, esto es, los almacenes donde se acumulaba el grano recibido de las amplias zonas agrícolas que rodeaban a la ciudad.

La primera constancia gráfica que se tiene de los almacenes aparece en un plano de la ciudad de 1712, documentado como un espacio amplio, hablando del pósito de trigos que daba servicio a los comerciantes minoristas en una ciudad de unos 15.000 habitantes. En esta época se documenta la calle de los Graneros, que aún se recuerda en una vieja placa de cerámica que se ha mantenido a través de los años en la actual construcción del colegio. Ballestín espera que con la próxima reforma del edificio no se retire, pues documenta la azarosa vida de la manzana. «El nomenclátor de la zona ha cambiado mucho a través del tiempo, por ese esperemos que mantengan ese recuerdo», asume.

Colegio Concepción Arenal

En el actual colegio Concepción Arenal, en el que se han realizado nuevas catas arqueológicas, han sobrevivido los pilares de sillares que aún ofrecen la imagen de lo que pudieron ser los silos en el siglo XVII. Estuvieron funcionando hasta finales del XIX cuando se conoce que el almudí estaba formado por dos grandes edificios: uno sobre la planta de la construcción actual que llegaba hasta el Coso. Y otro en la parte posterior, que se encontraba en la zona que será demolida para levantar el edificio que acoja la exposición de pasos, seguramente también sustentado por grandes pilares de piedra.

La vieja alhóndiga como complejo quedó «obsoleta» cuando la industrialización apostó por las grandes empresas harineras en el extrarradio de la ciudad. A finales del siglo se reutilizó, según explica Ballestín, como escuelas municipales que dieran servicio a la zona del Coso y San Miguel. Previamente se habían propuesto usos para convertirlo en una lonja de contratación agrícola o incluso como cuartel provisional, pero era necesario hacer una gran inversión en su transformación y acabaron descartadas.

Su desarrollo educativo comenzó en 1899, utilizando únicamente el almacén de mayor tamaño. Además también tenía cabida lo que se llamaba «la escuela silo» que se utilizaba para recoger a los niños de la caridad, un uso que con la exposición internacional de 1908 pasó al edificio de la plaza de los Sitios que aún mantiene ese nombre.

Los antiguos graneros se encontraban en la izquierda de la imagen. / Gran Archivo Zaragoza Antigua (GAZA)

Con su traslado, la parte del viejo almacén de grano que daba al Coso se demolió y reurbanizó cuando, a principio del siglo XX, se levantó el actual bloque de viviendas que hace esquina entre la calle Santo Dominguito de Val. Un edificio de aire retro y parisino que parece tener muchos más años de los que tiene en la realidad. Previamente ya se había demolido el almudí de menor tamaño.

De esta forma, en los años veinte del siglo pasado solo quedaba una cuarta parte del gran complejo que había servido como lonja de grano. Todavía conservaba su función escolar y en los años treinta tomó el nombre que aún conserva de Concepción Arenal. En aquel momento su adecuación se hizo con pocos fondos, por lo que su uso educativo siempre ha sido precario e incómodo. Unas condiciones que ha mantenido a lo largo de los años y que finalmente provocaron su abandono, incluso tras su reinvención como centro de educación para personas adultas. Y ahora tocará ser museo de la Semana Santa. Cosas más raras se han visto.