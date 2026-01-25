Se vende dúplex en el barrio de moda de Zaragoza por 220.000 euros: "Terraza con vistas impresionantes"

Hay barrios de toda la vida de Zaragoza que están renanciendo por completo. Los nuevos proyectos urbanísticos han invadido las calles que hasta hace poco tiempo no recibían nuevos vecinos. Los bloques de pisos, algunos cebra, se han ido levantando en los últimos dos años en los alrededores de la Vía Verde en Valdefierro dando una nueva vida a un barrio que durante mucho tiempo ha estado separado del resto de la ciudad.

Como pasa en toda la capital aragonesa, los pisos de obra nueva duran muy poco tiempo en el mercado. El barrio se podría decir que se ha puesto de moda por su tranquilidad, accesos a los cinturones y espacios verdes siendo el transporte público el único pero tras el adiós del 24, la línea que ha conectado Valdefierro con el resto de Zaragoza durante tantos años. El parque inmobiliario del resto del barrio se ha revalorizado en los últimos tiempos y hay alguna oferta muy interesante que podría incluirse entre las mejores de toda la capital aragonesa.

Edificios Cebra en Valdefierro / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta un dúplex en Valdefierro por 220.000 euros. La vivienda, con 135 metros cuadrados de superficie, se encuentra en la zona antigua del barrio a escasos metros del Canal Imperial del camino que te permite darte un paseo hasta el parque de Plaza. El dúplex está para entrar a vivir y su terraza cuenta con vistas al campo.

Garaje y trastero en la misma finca

Lo que es la residencia tiene 75 metros cuadrados distribuidas en tres habitaciones exteriores y un acogedor salón comedor. La cocina está totalmente equipada y tiene dos baños: uno completo y un aseo ideal para cuando tengas invitados. La parte estrella de la casa es sin duda su gran terraza situada en la planta superior con vistas despejadas al campo, un lugar donde podrás relajarte y compartir momentos inolvidables con el resto de tu familia.

Noticias relacionadas

Terraza del dúplex a la venta en Valdefierro / TUCASA.COM

Dentro del precio (220.000 euros) está incluida tanta una plaza de garaje como un trastero. La comunidad tiene zonas comunes que permiten a tus niños jugar sin necesidad de salir a la calle. La calefacción es individual, la comunidad tiene trastero y la vivienda cuenta con varios armarios empotrados distribuidos en diferentes estancias para poder guardar toda la ropa. Tucasa.com explica que se puede comprar este magnífico dúplex en Valdefierro con muebles por 250.000 euros.