El Ayuntamiento de Zaragoza lanza los contratos para hacer realidad uno de sus proyectos estrella: la ciudad del cine en Giesa

Por volumen de inversión en equipamientos, es el segundo proyecto más importante del Gobierno municipal de Natalia Chueca, tan solo por detrás de La Romareda. La ciudad del cine que se está construyendo en la antigua fábrica de Giesa y que tomará el nombre de Distrito 7 va a suponer una inversión superior a los 20 millones de euros, casi el doble, por ejemplo, de lo que costó la reforma del Mercado Central. Las cifras hablan por sí solas de la envergadura de esta iniciativa y, aunque puede que la ciudadanía sea ajena a la relevancia del proyecto, este lunes el ayuntamiento ha dado un paso más para hacerlo realidad con la licitación de tres contrato para la gestión de los espacios que compondrán este equipamiento, cuya explotación se externalizará.

Este lunes, la alcaldesa ha visitado los trabajos de rehabilitación de Giesa y aunque el edificio sigue siendo, al menos para los poco entendidos, un esqueleto de hormigón en obras, Chueca ha explicado que la remodelación se encuentra al 60% de su ejecución y que en septiembre, en apenas ocho meses, Distrito 7 ya será una realidad, al menos en parte, y es que al contar este proyecto con financiación de la Unión Europea (3 millones de euros de los 20 necesarios), Bruselas impone una fecha máxima de ejecución de la inversión y ese plazo expira a finales del próximo verano.

Tres platós

Así, mientras la construcción avanza a pasos forzados en un equipamiento que superará los 15.000 metros cuadrados, el Gobierno municipal ha aprobado este lunes la apertura del proceso para adjudicar tres de los contratos que servirán para gestionar este espacio y es que, según ha justificado la alcaldesa, el PP quiere que sean "las empresas del sector, que son las que saben", quienes exploten las posibilidades de este espacio rehabilitado con fondos públicos. Entre las instalaciones con las que contará este edificio gigante y cuya gestión se externalizará estarán tres grandes platós para grabaciones, unos espacios de los que hasta ahora Zaragoza había carecido y que han limitado las posibilidades de la ciudad para atraer producciones audiovisuales, así como de las empresas locales del sector para crecer.

El primero de los tres contratos que se han lanzado es precisamente el de la gestión de estos platós. La explotación de estas instalaciones se realizará mediante la fórmula de la concesión demanial y se entregará a la empresa que resulte ganadora del concurso público durante un periodo de 30 años. A cambio, esta empresa deberá pagar al consistorio, a lo largo de todo este tiempo, un canon de, como mínimo, 8.357.253,65 euros, contando dentro de esta cantidad el 1% que deberá aumentar cada año la cuantía que aporte la compañía al consistorio. El canon no se revalorizará con respecto al IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Según marcan los pliegos, el importe mínimo anual que deberá abonar la adjudicataria será de 271.155 euros a partir del cuarto ejercicio, ya que los tres primeros no computan.

La empresa que se haga con este contrato se encargará de gestionar un espacio de 5.600 metros cuadrados, la mayoría de los cuales se refieren a tres grandes platós de grabación que estarán situados en la planta baja y cuyas naves ya son visibles desde el exterior del edificio. Asimismo, la adjudicataria gestionará también espacios auxiliares dedicados a la preproducción y la postproducción, como almacenes, camerinos, vestuarios, oficinas de producción y el llamado backlot, una suerte de plató exterior en el que se pueden realizar rodajes al aire libre pero en condiciones controladas. Las compañías que opten a este contrato deberán demostrar solvencia tanto técnica como económica y experiencia en el sector.

Restauración y cafetería

La empresa se encargará de equipar estos espacios y deberá presentar ante el consistorio los costes previstos de la explotación así como los posibles ingresos, que provendrán principalmente del alquiler de los platós de rodaje a terceras empresas.

Pero este es solo uno de los tres contratos lanzados este lunes con respecto a la gestión de Distrito 7. Otro hace referencia a la explotación de los servicios de restauración, cafetería y catering del edificio, que se licita con un canon mínimo de 1.100.000 euros para los próximos 30 años y que darán también servicio al personal de los rodajes que trabaje en grabaciones que se den en los platós.

Por último, el ayuntamiento ha lanzado otras dos licitaciones por un valor total de casi dos millones de euros para comprar todo el material necesario para equipar la parte de Distrito 7 que será gestionada directamente por el ayuntamiento y que abarcará las dependencias de la Filmoteca de Zaragoza, la sala de exhibición y proyección y la unidad desde la que se coordinará al resto de empresas que se encargan de los distintos espacios que albergará la antigua fábrica de Giesa.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha defendido en su visita a las obras que Distrito 7 permitirá "que nuestros jóvenes, que durante muchos años han tenido que marcharse fuera para dedicarse al sector audiovisual, puedan formarse, trabajar y desarrollar su talento en Zaragoza". "Distrito 7 no solo permitirá atraer talento, sino también retenerlo. Queremos que Zaragoza sea un polo de referencia para creadores", añadió.

Sin embargo, no todos ven con el mismo optimismo este proyecto. Los tres partidos de la oposición, PSOE, Vox y ZeC se han manifestado en contra de Distrito 7 al considerar que las naves de Giesa pueden convertirse en un gigantesco cementerio para los 20 millones de inversión pública requeridos. Desde Zaragoza en Común insistieron ayer mismo en esta idea asegurando que "es un proyecto que presentan como estratégico y transformador, pero en realidad responde al viejo modelo del Partido Popular: grandes anuncios, inversiones millonarias de dinero público y nula atención a las necesidades reales de los barrios".

Críticas y apoyos

"No sabemos quién va a rentabilizar los 20 millones de euros de inversión pública, tres de ellos de financiación europea, en un barrio que lo que realmente necesita es mejorar sus equipamientos públicos, instalaciones deportivas, centros de mayores y vivienda para garantizar el acceso a precios razonables", han manifestado desde ZeC. "Giesa ignora las prioridades del barrio y, además, replica fracasos ya conocidos como la Ciudad de la Luz en Alicante", han añadido en una comunicación difundida tras la visita de Chueca a las obras.

Desde el Clúster Audiovisual de Aragón, por su parte, apoyan firmemente este proyecto, del que han tomado parte a través de las reuniones que han ido configurando los distintos espacios de los que se compondrá Distrito 7. Explican que los equipamientos son el elemento del que carecía Zaragoza para convertirse en un polo de atracción para un sector audiovisual que ya cuenta en la comunidad con empresas especialistas y ventajas fiscales equivalentes al del resto de comunidades autónomas. Para competir y resultar competitivo faltaban instalaciones a la altura de las grandes productoras y con el resurgimiento de Giesa se cubren esas carencias.

Asimismo, las empresas del sector se hacen responsables del devenir de Distrito 7. "Ya no solo es una oportunidad. Lo pedimos y nos han escuchado. Esto es un privilegio y debemos ser conscientes de ello, por lo que también es nuestra responsabilidad que funcione", expresaron desde el clúster.