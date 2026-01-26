Esta es la calle de Zaragoza que lleva once años esperando para su reforma: "Las aguas fecales se están filtrando"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha emprendido en los últimos años un plan sin precedentes para renovar calles y avenidas de la ciudad. Son varias decenas de millones las que ya se han invertido y otras tantas las que quedan por ejecutar. Sin embargo, hay rincones de la ciudad a los que esta iniciativa no ha llegado, o al menos todavía, a pesar de que sus necesidades van más allá de arreglar aceras y plantar árboles. Es el caso de los vecinos de la calle Castillo de Loarre, en Torrero, donde desde hace once años llevan protestando para conseguir que les instalen un colector de aguas residuales y fecales.

El problema que tienen estos vecinos es que la tubería original que se construyó a la par que las viviendas de esta zona de Torrero, conocida como el Hogar Cristiano, se ha deshecho. «En su momento, en los 50, se haría todo conforme a la ley de entonces pero no se hizo un colector general, sino uno propio para las viviendas que ahora se ha deshecho. La cosa es que años después, en 1962, cuando se levantó la calle para instalar un colector general para recoger las aguas fecales de todas las viviendas, se dejaron unos cuantos números sin conectar a la red», cuenta ahora Aurelia Paracuellos, vecina de una de las casitas afectadas por este problema.

Así, las viviendas que no están conectadas a ese colector que recoge las aguas de cada casa son las que quedan en la acera de los pares entre el número 28 y el 48. El resto de la calle, incluida las casas que Aurelia tiene justo enfrente, sí que están enganchadas a la red de vertido. «No sabemos si se olvidaron en su momento o qué pasó, pero así no podemos seguir», lamenta ahora.

Aurelia señala las humedades que están apareciendo en su fachada. / Jaime Galindo

Y es que la tubería que se construyó a la par que sus viviendas se ha deshecho, por lo que las aguas fecales que salen de sus casas se están filtrando en el subsuelo, provocando filtraciones, humedades y malos olores. «Y tememos que esté empezando a dañar la estructura de las casas y los cimientos», dice Aurelia.

La cuestión, no obstante, no es sencilla. Fue en el año 2015 cuando Ecociudad les comunicó a estos vecinos que eran ellos quien tenían que acometer y pagar las obras de la tubería, pero desde la asociación vecinal Venecia-Montes de Torrero han reclamado siempre que sea el consistorio el que ejecute las obras para después, si así corresponde, cobrar las cantidades correspondientes a las casas afectadas. «Nosotros no nos negamos a pagar lo que tengamos que pagar, aunque ya pagamos impuestos como el resto de la ciudad. Pero lo que pedimos es que ejecuten la obra», pide.

Desde aquel año, han sido varias las ocasiones en las que desde el ayuntamiento se les ha prometido que iban a acometer las obras, pero ya van camino de los doce años con el problema sin arreglar. Este pasado verano, los vecinos se ilusionaron después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, mencionara la calle Castillo de Loarre como una de las que se iban a reformar próximamente, pero según confirmó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la última comisión de su área, el inicio de las obras está previsto para el próximo mandato, esto es, 2027.

"No nos negamos a pagar"

Y es que es cierto que lo que dijo la alcaldesa, textualmente, era que antes de acabar el mandato se iba a iniciar la redacción del proyecto de reforma de la calle, lo que postergaba el inicio de las obras para 2027, tal y como explicó Serrano en la última comisión. Pero a los vecinos se les ha agotado la paciencia y es que los problemas van más allá de la ausencia de colector.

«Las raíces de los árboles han levantado las aceras y ahora, cuando llueve, el agua corre hacia nuestras fachadas y se acumula, lo provoca que también se filtre el agua de lluvia hacia los cimientos», lamenta Aurelia Paracuello. «No nos negamos a pagar, pero necesitamos que ejecuten la obra», pide.

«Nos gustan mucho La Romareda, el Zaragoza Florece y las luces de Navidad, pero pagamos los mismos impuestos que el resto de los zaragozanos y no tenemos conexión a la red de vertidos», zanja esta ciudadana, que cuenta con el apoyo de la asociación vecinal Venecia-Montes de Torrero