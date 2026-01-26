Contaminación en Zaragoza: la ciudad podría evitar más de 300 muertes prematuras anuales con un aire más limpio

Los efectos nocivos de la contaminación entre la población de las grandes ciudades cada vez cuenta con más evidencias científicas. De acuerdo con un informe elaborado por Ecologistas en Acción en enero de 2026, la situación de la calidad del aire en Zaragoza presenta «un escenario de claroscuros» con el reto de adaptar la situación a las nuevas exigencias normativas de la Unión Europea. Aunque la capital aragonesa, al igual que el resto de las grandes ciudades españolas, logró mantenerse por debajo del antiguo límite legal de 40 microgramos por metro cúbico de aire de dióxido de nitrógeno (NO2), los datos de 2025 revelan que la ciudad ya incumple el próximo límite legal de 20 microgramos que será de obligado cumplimiento a partir de 2030.

Este exceso de contaminación tiene consecuencias directas sobre la salud pública, ya que según estimaciones del Instituto de Salud Global la capital aragonesa podría evitar hasta 301 muertes prematuras al año si lograra reducir sus niveles de dióxido de nitrógeno para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa el umbral de seguridad en los 10 microgramos por metro cúbico de aire, una cifra mucho más restrictiva que la contemplada por la Unión Europea.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico amarillento que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones. «Los zaragozanos deben conocer que están respirando aire que contiene elementos nocivos para la salud», aseguran desde Ecologistas en Acción ante la realidad de las emisiones en la ciudad.

En términos comparativos, Zaragoza muestra una tendencia similar a la que se está produciendo en la última década en Madrid o Barcelona. En estas ciudades el colectivo ecologista ha detectado una reducción progresiva de la contaminación debida principalmente a la renovación tecnológica del parque de vehículos, pero con un estancamiento en los últimos años que impide alcanzar los objetivos de salud pública actuales. En 2023 Zaragoza emitió 21 miligramos, en el 25 fueron únicamente 15, pero en la pasada medición se volvió a los 21.

Los datos analizados por Ecologistas en Acción solo ofrecen información sobre Zaragoza, obtenida con un medidor situado en la avenida de Soria, número 21. Desde la entidad reconocen que faltaría estudiar las concentraciones de otras ciudades como Huesca o Teruel, pero por el momento no han sido objeto de este estudio.

La organización ecologista se muestra especialmente crítica con la gestión municipal actual, calificando de «ineficaz» el diseño de la zona de bajas emisiones (ZBE) debido a su reducida extensión. «La extremada laxitud de las condiciones de acceso establecidas para las diferentes categorías de vehículos, junto al reducido tamaño de la misma, que se superpone además sobre un área previamente peatonalizada en gran medida, la convierten en inoperante en la práctica» afirman desde la entidad. Por este motivo Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento de Zaragoza una mejora sustancial y efectiva de su zona de bajas emisiones, así como la actualización de su deficiente protocolo frente a episodios críticos de mala calidad del aire, que data de 2019.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga aprobada por la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. «Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero», inciden.