Errores y pérdida de diversidad: los naturalistas suspenden la reforma del jardín Botánico de Zaragoza

La Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) ha expresado esta semana su malestar ante la reciente renovación del jardín Botánico de Zaragoza, en el parque Labordeta, una obra que ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Según la entidad, estas obras no han servido para mejorar o naturalizar el entorno, sino que han provocado un efecto contrario «caracterizado por un exceso de cemento y una alarmante pérdida de biodiversidad». Además alertan de los errores que han detectado en la atribución de nombres a las especies.

Ansar calcula que en la actualidad en el espacio faltan 37 especies de las 130 variedades inventariadas que se recogen en el catálogo realizado en 2018. Para los naturalistas la causa de esta pérdida de biodiversidad «es el abandono que ha tenido este espacio durante estos años, la tala con la que se inició la remodelación, como la de los grandiosos pinos que había a la derecha de la entrada, así como de los árboles que han sufrido heridas en todo este proceso».

Además, aseguran que la función pedagógica que debe de ser «el pilar fundamental de cualquier jardín botánico» se ha visto seriamente comprometida con la reforma.

En una inspección del recinto, los naturalistas observaron que la mayoría de los ejemplares carecen de etiquetas identificativas. Además, indican que en los pocos casos donde sí existe señalización «esta resulta ilegible» por su ubicación y además «contiene errores de identificación taxonómica». La asociación critica que la falta de rigor científico «es evidente» y desluce el propósito educativo que debería tener este espacio emblemático de la ciudad.

Los miembros de Ansar detallan que en su inspección han encontrado carteles que identifican especies que no están en todo el botánico como la sabina negra (Juniperus phoenicea), olmo (Ulmus minor), alamo temblon (Populus tremula), cipres de arizona (Cupresus arizonica).

Las deficiencias informativas no se limitan al espacio físico, sino que se extienden al ámbito digital. La página web municipal también presenta «información incompleta y errónea».