La historia de la línea 2 del tranvía en Zaragoza: un debate polarizado y una propuesta que se enterró para siempre

El tranvía mueve en Zaragoza a más de 30 millones de usuarios, una cifra que ninguna de las líneas de autobús alcanza ni de lejos y a pesar de su intensivo uso, el servicio de la línea 1 es uno de los mejor valorados por los zaragozanos. Sin embargo, esto no quita para que el tranvía haya sido objeto de debate político desde antes de nacer, un debate que resurge cada vez que se inicia una campaña electoral, puesto que la ejecución de la línea 2 suele ser una de las promesas habituales de la izquierda y una reclamación habitual por parte de los expertos que se dedican al estudio de la movilidad en las ciudades.

Por parte de la derecha, el debate estaba, directamente, vetado. No a la línea 2 había sido el mantra de los concejales del PP desde que se ejecutó la línea 1. ¿La justificación? Principalmente el coste, un argumento que la derecha ha utilizado siempre para cargar contra la gestión del alcalde socialista Juan Alberto Belloch debido a la deuda que todavía arrastra el consistorio por la construcción de la línea 1. Pero la elevada inversión no ha sido el único reparo que han utilizado los populares en esta discusión, ya que tanto Natalia Chueca, cuando era concejala de Movilidad, como Tatiana Gaudes, actual responsable del área, han asegurado que la propuesta del recorrido de la línea 2 propuesta era "inviable técnicamente".

Pero ese debate ha tenido este lunes un antes y un después y es que la propia Chueca ha afirmado por primera vez que no se cierra a la construcción de una segunda línea del tranvía, aunque ha puesto varias condiciones. La primera y principal sería contar con la ayuda económica de otras Administraciones, "principalmente del Gobierno de España", que ya ha colaborado con la financiación de sistemas de transporte de alta capacidad en ciudades como Palma de Mallorca y Sevilla.

"Si Zaragoza sigue creciendo..."

El segundo condicionante para Chueca es la lista de prioridades. Se hará la segunda línea del tranvía si, primero, se ejecuta la ampliación de la línea 1 hasta Arcosur y "si Zaragoza sigue creciendo como hasta ahora". Antes, ha opinado también la alcaldesa, el Estado debería encargarse de crear una red de Cercanías que conectase la capital aragonesa con los municipios de su entorno, Huesca incluida.

Sea como fuere y pese a los matices introducidos, la afirmación de Chueca a favor de la línea 2 si se cumplen toda una serie de condiciones supone una ruptura con el discurso del PP hasta la fecha. Hay que recordar que el PP, en 2015, hizo campaña precisamente predicando lo contrario. El no a la línea 2 era casi un eslogan más de las municipales de aquel año, en las que se presentaba Eloy Suárez como candidato. Entonces, con las afecciones por las obras del tranvía todavía muy en la memoria de los zaragozanos, Suárez presentó como alternativa el tranbús, una suerte de tranvía que circula sobre ruedas y no sobre raíles, lo que evitaba "tener que abrir la ciudad en canal". Sin embargo, una vez en el Gobierno, el PP nunca ejecutó esta opción del tranbús para unir el eje-este oeste: lo más parecido ha sido la puesta en marcha, el pasado año, de las líneas Ci3 y Ci4.

El trazado

Con los argumentos ya mencionados, lo que sí que hizo el PP fue meter en un cajón la propuesta de trazado de la línea 2 que se aprobó en una consulta popular durante el mandato de ZeC, una votación en la que, no obstante, solo participaron 5.848 personas de las 600.000 que podían hacerlo. En aquel proceso participativo los zaragozanos debían escoger una entre las cuatro alternativas propuestas.

La propuesta ganadora era la segunda más cara (200.503.201,91 millones de euros) y la más larga. Suponía conectar el eje este-oeste desde Oliver-Valdefierro a través de la avenida Madrid hasta girar por la calle Rioja hacia la avenida Navarra y, desde allí, por la calle Escrivá de Balaguer hacia el paseo María Agustín, Pamplona y Constitución. De ahí los convoyes bajarían por el paseo La Mina y girarían hacia Miguel Servet para bifurcarse en ese punto por dos ramales distintos: uno que llegaría hasta el fondo de Las Fuentes por Compromiso de Caspe y que regresaría al centro por Rodrigo Rebolledo; y otro que conectaría con San José a través de la avenida del mismo nombre hasta el Canal Imperial.

Este trazado que el PP consideraba inviable supondría ahora mismo volver a levantar la avenida Navarra, cuya reforma todavía no ha terminado y en la que se han invertido millones de euros, lo que resultaría poco eficaz desde el punto de vista de la gestión del dinero público. Y depende de como se plantee la futura y ya anunciada reforma del eje del paseo María Agustín y Pamplona, esta remodelación también podría impedir el paso de los convoyes según cómo se plantee. Sea como fuere, lo que es seguro es que el debate no se acabará aquí.