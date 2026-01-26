Natalia Chueca, sobre el tranvía: "Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2"

Se trata de uno de los debates eternos en la ciudad de Zaragoza y, en los últimos lustros, un debate además ideologizado. La derecha, hasta ahora, siempre había renegado de la línea 2 del tranvía -ya protestó contra la línea 1-, mientras que esta inversión es una de las eternas promesas de la izquierda desde hace ya años y cada vez que hay campaña electoral -como ahora-. Sin embargo, este lunes, la alcaldesa de la capital aragonesa, quien fuera además concejala de Movilidad en el mandato anterior, Natalia Chuecaha roto con esa lógica afirmando: "No me niego a que tengamos una línea 2 del tranvía".

Así lo ha expresado la regidora en una respuesta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa este lunes en el barrio de Montemolín, donde Chueca ha visitado las obras de la antigua fábrica de Giesa. La contestación de la alcaldesa no supone, de todas formas, que el PP asuma ahora esa eterna propuesta de la izquierda, sino que abre la puerta a que esta infraestructura se ejecute, algo que siempre había sido rechazado por la derecha en Zaragoza.

Eso sí, la alcaldesa ha mencionado que hay prioridades y ha condicionado la necesidad de ejecutar esa segunda línea al crecimiento de la ciudad. Antes de la línea 2, ha dicho, hay que ampliar la línea 1 para que, al menos, llegue hasta Arcosur. "Y ahora contamos con el compromiso del Gobierno de Aragón" para financiar ese proyecto, ha mencionado Chueca, después de que Jorge Azcón -y también otros candidatos de la izquierda como Pilar Alegría y Jorge Pueyo- hayan prometido que el Ejecutivo autonómico ayudará a la capital aragonesa a pagar esa ampliación de la línea 1.

Cercanías

Sobre la necesidad de ejecutar una segunda línea del tranvía, la alcaldesa ha explicado que Zaragoza está ganando población más rápido de lo que estaba previsto y que, "si la ciudad sigue creciendo como estamos creciendo, claro que después de la ampliación de la línea 1 del tranvía habrá que hacer la línea 2", unas declaraciones que nunca había pronunciado un mandatario del PP. Eso sí, la regidora del PP ha puntualizado que la construcción de esa segunda línea "no será a costa de las cuentas municipales ni dejando a la ciudad endeudada". "Habrá que hacer que el Gobierno de España financie cualquier sistema de la movilidad que Zaragoza pueda necesitar", ha dicho.

Otro matiz que Chueca ha introducido en sus declaraciones es que, antes de financiar una segunda línea del tranvía, el Estado debería construir una red de cercanías que están solicitando los municipios del entorno de la capital aragonesa así como el propio Ayuntamiento de Zaragoza. "Hay que ir viendo cuáles son las prioridades, pero las cosas hay que hacerlas bien. No nos cerramos a nada, pero lo que no podemos hacer es dejar la ciudad endeudada y que paguen los que vengan después, como ocurrió con la línea 1", ha dicho la alcaldesa.

"Creo que la ciudad de Zaragoza tiene que crecer y para ello la movilidad es fundamental, por lo que habrá que estudiar todas las posibilidades. Seremos en breve una ciudad de 800.000 habitantes, más pronto de lo que en su día dije y, por lo tanto, si todo sigue como debería seguir, si Aragón sigue funcionando como hasta ahora, y para eso es muy importante que el presidente Azcón se mantenga en el Gobierno de Aragón, pues sin duda estudiaremos opciones de movilidad para tener un sistema de movilidad completo", ha respondido Chueca cuando se le ha preguntado por si ejecutaría la línea 2 del tranvía si el Gobierno de Aragón la financiase al 100%.

Noticias relacionadas

La alcaldesa también ha acusado a la izquierda de hacer bandera de un proyecto, la línea 2, que nunca ejecutaron. "Hicieron estudios sin ningún ánimo de hacer la línea porque sabían que era inviable", ha dicho. "Y no solo económicamente, también técnicamente por los trazados que habían planteado", ha zanjado la alcaldesa.