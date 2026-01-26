El PSOE promete ampliar el tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y construir una segunda línea

El tranvía de Zaragoza ha llegado a la campaña electoral del 8F en Aragón para quedarse. Si este pasado domingo fue el PP de Jorge Azcón quien, a pesar de los informes jurídicos que maneja el ayuntamiento y que dificultan la operación a nivel legal, se comprometió a ayudar a financiar la extensión de la línea actual hasta Arcosur (y exigir al Gobierno central que colabore económicamente), este lunes ha sido el PSOE, como ya venía haciendo desde que, prácticamente, se construyó el tranvía, ha prometido tanto esa misma ampliación como la segunda línea.

"Es fundamental para asegurar una movilidad urbana que dé respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos y contribuya a mejorar su la calidad de vida", han subrayado los socialistas. Carmen Dueso, número cinco en la candidatura de Pilar Alegría a las Cortes de Aragón, ha asegurado que el PSOE “siempre lo ha tenido claro” y ha apostado sin fisuras por la llegada del tranvía a la capital aragonesa. Así, defiende los efectos positivos que ha tenido la implantación de este medio de transporte en la capital aragonesa porque es “eficaz, sostenible, accesible y moderno”, sin contar los beneficios derivados del saneamiento de las infraestructuras que llevó aparejada.

"La presencia del tranvía en la capital aragonesa ha tenido mucho que ver con la transformación urbana de la ciudad, ya que permitió incorporar criterios de sostenibilidad en los desplazamientos de los zaragozanos, reduciendo la contaminación y la dependencia del coche", añaden desde el PSOE, que inciden en que también ha servido "para reducir los tiempos de viaje y conectar la ciudad con criterios de intermodalidad, integrando diversos medios de transporte para conseguir desplazamientos ágiles". "De forma paralela, permitió impulsar el concepto de prioridad peatonal, desarrollando zonas peatonales seguras y una red de carril bici, que hoy está perfectamente integrada en la movilidad de los zaragozanos", sentencian.

Por ello, consideran que una segunda línea será el "complemento preciso del eje norte-sur y enlazará la capital aragonesa en sentido este-oeste, uniendo los barrios de Torrero, Las Fuentes y San José con Delicias, Oliver y Valdefierro y formando una cruz a partir de la cual se organiza el resto del transporte urbano en la ciudad". Desde el PP siempre se han mostrado contrarios a esa segunda línea por su alto coste y, según defiende la alcaldesa Natalia Chueca, porque no sería viable a nivel técnico. De hecho, ya han implementado dos nuevas líneas circulares del bus urbano en ese sentido.

Para llevar a buen puerto este proyecto, Carmen Dueso ha recalcado "la conveniencia de que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza estén gobernados por PSOE, porque esa es la mejor garantía para que el proyecto salga adelante y sea una realidad".