Una youtuber especializada en edificios abandonados se cuela en Plaza Imperial: “Un gran coloso comercial zaragozano”.

El centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza sigue llamando la atención por su estado de abandono. Hace unos meses, la situación en la que se encuentran estas instalaciones se hizo viral tras la difusión en redes sociales de un vídeo de un grupo de jóvenes que se coló en su interior. El contenido, donde se apreciaban actos vandálicos y el deterioro del recinto, acumuló más de un millón de visitas en apenas unos días. Ya entonces Plaza Imperial denunció los hechos. Ahora, un nuevo vídeo ha vuelto a sacar a la luz la situación que vive el antiguo centro comercial.

En esta ocasión, quien ha accedido al interior de las instalaciones ha sido una creadora de contenido especializada en este tipo de exploraciones. Se trata de Kibarasoy, que acostumbra a realizar vídeos sobre lugares y edificios abandonados, desde hoteles a antiguos hospitales de tuberculosos, hasta colegios e incluso ciudades enteras.

En el video, publicado hace una semana, la youtuber explica como Plaza Imperial fue concebido como “el futuro del ocio y el comercio en Zaragoza”. Gran Un equipamientos que movió millones de euros y que hoy se encuentra totalmente vacío y deteriorado.

De símbolo de modernidad a cierre definitivo

Las cifras dan buena idea del tamaño que llegó a alcanzar el complejo. El centro llego a contar con 10 millones de visitas al año, 6.000 plazas de aparcamiento, hoy totalmente vacías, y 170 tiendas, que lo situaron entre los centros comerciales más grandes de Aragón.

El centro fue inaugurado en 2008, el año de la Exposición Internacional de Zaragoza, como símbolo de modernidad. Incluso incorporaba un monorráil que unía la gran galería comercial con su parque de medianas. Finalmente, con el paso de los años, el goteo de cierres y el declive generalizado, en 2022 el recinto terminó cerrando sus puertas de forma definitiva.

“Voy a entrar donde solo pasarían profesionales con credenciales”

En el arranque del vídeo, Kibarasoy da algunas pinceladas de su recorrido por estas instalaciones. “Hoy no solo descubriré por qué murió este gran coloso sino que voy a entrar en los lugares donde solo los profesionales con credenciales podrían pasar”, detalla.

Noticias relacionadas

En el adelanto se ven imágenes de la galería comercial, los cines y algunas tiendas, con numerosos destrozos. Además, mientras permanece en el interior, la ‘youtuber’ asegura que ve pasar a otras personas dentro del recinto. El vídeo completo puede verse en YouTube y tiene una duración aproximada de 30 minutos.