Zaragoza prepara el menú para Madrid Fusión: catas, talleres y experiencias gastronómicas

Zaragoza quiere promocionar la calidad de sus productos en la nueva edición de Madrid Fusión, que ha abierto hoy sus puertas en IFEMA tras la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), y, para ello, ha preparado una amplia programación repleta de talleres y catas que se podrán disfrutar en diferentes espacios de la feria.

Bajo el lema El cliente toma el mando, Madrid Fusión celebra su vigesimocuarta edición poniendo el foco en una nueva realidad gastronómica, en la que el comensal se convierte en un cliente informado y exigente.

Este año, además, Aragón, con sus tres provincias, es la comunidad invitada, por lo que está presente en el estand de Saborea España, el corner Sala VIP, la sala The Wine Edition o en la gala de la Real Casa de Correos.

El estand de Aragón, situado en el pabellón 14, busca ofrecer un escaparate para que las empresas locales puedan mostrar sus productos. Cada una de las tres provincias dispone de siete mostradores, coordinados por el Gobierno de Aragón.

En el caso de Zaragoza, los expositores previstos son Cosanse, D.O. Calatayud, D.O. Cariñena, D.O. Campo de Borja, Hermanos Mena, Pastelería Manuel Segura y Ternasco de Aragón.

Dentro de la agenda de actividades organizadas por la comunidad, Zaragoza participa este lunes en dos pases que se celebrarán en el corner Sala VIP: un pase de desayuno, a cargo de Pastelerías Manuel Segura, con productos dulces de Zaragoza, y un pase de comida, con Tapas del Restaurante La Clandestina, además de vinos de las tres Denominaciones de Origen de Zaragoza de la mano de la sumiller Susana Munilla.

Además, por la noche se celebra una cena de gala en la Real Casa de Correos en la que Zaragoza dispondrá de un corner con vinos de las Denominaciones de Origen, a cargo nuevamente de la sumiller Susana Munilla. Los vinos se acompañarán de dos bocados fríos servidos por el Restaurante La Vía Verde.

La agenda de eventos se completa con una ponencia en el Auditorio principal, que realizará Cristian Palacio del Restaurante con estrella Michelín Gente Rara.

Por otro lado, dentro de la sala The Wine Edition Zaragoza participa en la cata maridada Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha en la que se servirán cinco bocados elaborados por Tonino Valiente, del Restaurante Tatau Bisto, acompañados de vinos de las 3 DD.OO. de Zaragoza. El martes 27 de enero la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, presentará a Zaragoza como ciudad creativa de la Unesco en el escenario polivalente, a las 11.00 horas.

A continuación, habrá una degustación de cóctel, realizado por Kellyn Guevara, del Mai Thai Saborea España Por otro lado, Zaragoza participa también en el estand de Saborea España junto a otros 16 destinos españoles. Cada uno dispone de un mostrador que comparte con otro destino de la Red. En este espacio, la ciudad realizará dinamizaciones con tapas y cócteles, catas de vino, talleres experienciales y un menú gastro, además de una ruta de la tapa.

En todas las actividades previstas se servirán tapas elaboradas con alimentos de Aragón, vinos de las tres denominaciones de Zaragoza y Cervezas Ámbar con el objetivo de poner en valor nuestra gastronomía y productos y dar a conocer la reciente designación de Zaragoza como Ciudad Creativa UNESCO de la gastronomía.

Estas actividades serán realizadas por diferentes profesionales y establecimientos de la ciudad de la mano de la HORECA Restaurantes, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y la Asociación de Maitres y profesionales de sala de Aragón.