Adiós al parking más popular de San José: los vecinos buscan nuevas zonas para aparcar tras el vallado de la zona donde se construirá una torre de 15 plantas

El solar donde se van a construir próximamente 106 viviendas libres en Zaragoza ya está vallado y preparado para que las máquinas comiencen a asentar los cimientos de los nuevos edificios. Los antiguos suelos de Alumalsa acogerán una torre de 15 alturas que cambiará por completo el paisaje del barrio de San José. La operación inmobiliaria no sentó nada bien a los vecinos de la zona que protestaron por la adjudicación de un solar municipal desde 1986 a Brial por 9,35 millones de euros. Las asociaciones pedían destinar estos suelos a la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler.

Se trata de una superficie de 934 metros cuadrados sobre tierra donde aparcaban hasta hace aproximadamente un mes más de un centenar de vehículos, que ahora se han tenido que buscar otra zona donde estacionar. Los operarios cerraron la entrada principal del aparcamiento colocando dos bolardos que obligaron a los conductores a buscarse la vida por las calles de San José, Torrero y La Paz.

Desde el pasado 20 de enero, los grandes bloques de piedra han desaparecido y se han sustituido por un vallado perimetral. Un cartel avisaba a los conductores de la prohibición de estacionar en el solar porque se iba a cerrar. "Prohibido estacionar, se avisa grúa", se puede leer todavía en el texto.

Cartel en la puerta del antiguo aparcamiento de los suelos de Alumalsa / PABLO IBÁÑEZ

Aparcar, todavía más complicado

El adiós a este popular parking de San José complica y mucho la vida de los vecinos que no cuentan con una plaza de garaje en la zona. Con solo una vuelta por las calles Zaragoza La Vieja o Puente Virrey se puede observar que el número de carteles de interesados en un lugar donde poder aparcar bajo techo ya sea en propiedad o alquiler ha aumentado.

Mientras tanto, los conductores, que antes aparcaban en los viejos suelos de Alumalsa, se han visto obligados a encontrar un nuevo lugar donde aparcar a diario sin tener que perder mucho tiempo. Muchos han encontrado una solución rápida en el Paseo del Canal aparcando tanto en dirección Puerto Venecia como en la contraria. Algunos estacionan en batería, otros en paralelo y algunos incluso encima del estrecho paseo entre la calle Santa Gema y Terrazas de Cuéllar. También ha aumentado el número de vehículos en otros solares cercanos como los de la calle Vulcano, Sagunto, frente a la delegación de la Aemet o al final de la calle Juan XXII.

Noticias relacionadas

Terrenos vallados en San José donde antes aparcaba mucha gente / PABLO IBÁÑEZ

La dificultad para aparcar siempre ha sido una de las reclamaciones de los vecinos del barrio, que se las ven y desean para encontrar una plaza libre entre las estrechas calles en hora punta. Tras perder el popular parking de tierra del CDM José Garcés para la construcción de nuevas viviendas, los conductores que no quieren perder mucho tiempo recurren al aparcamiento situado justo detrás del campo de fútbol de la UD San José. Un terreno, tal como se advierte incluso en Google Maps, propenso a inundarse en cuanto llueve, pero que se ha convertido en el hogar de una centena de vehículos todas las noches.