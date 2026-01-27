Las borrascas no dan tregua ni a Zaragoza ni al resto de Aragón: nieve, riesgo de aludes, cierzo y más lluvia

No hay tregua. El mes de enero está siendo tremendamente convulso con toda una sucesión de frentes atlánticos y borrascas -hasta 4 de alto impacto registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- que han calado por los cuatro costados la península y, en mayor o menor medida, afectado directamente a Aragón. Y así va a continuar siendo, al menos, durante varios días más.

Este martes se disipará la borrasca Joseph, que quedará absorbida por varias borrascas que irán entrando sucesivamente por el Atlántico. No obstante, continuarán sintiéndose sus efectos en Aragón durante el resto del día, con lluvias generalizadas en la provincia de Huesca y Teruel y el oeste de la Zaragoza. En la capital aragonesa podría llover en cualquier momento hasta las horas centrales de la tarde, cuando las nubes tenderán a disiparse.

Continuará nevando, como en días anteriores, en el Pirineo, Albarracín, sur de Teruel y Javalambre. La Aemet mantiene avisos amarillos en la cordillera de Huesca por riesgo de aludes y por viento en la ibérica de Zaragoza, Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo por rachas de hasta 80 km/h.

Lluvia, nieve y fuertes rachas de viento

Las previsiones a corto plazo sitúan el miércoles como el día más duro para Aragón. La Aemet mantiene activos avisos amarillos en toda la comunidad, salvo en la ribera del Ebro, por nieve y viento. Por nevadas, en el Pirineo, que acumulará 5 centímetros extra a partir de los 900 metros durante todo el día; en el centro de Huesca, Cinco Villas -con 3 centímetros de nieve en una cota de 600 metros en ambas zonas; y Albarracín y Jiloca, donde se esperan espesores de 5 centímetros por encima de 1.200 metros. En cotas más altas, los acumulados serán mayores.

El viento soplará con carácter muy fuerte en la Ibérica de Zaragoza, Albarracín y Jiloca, Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo, con rachas que podrían alcanzar los 70 u 80 kilómetros por hora.

Más allá de los avisos de Aemet, será un día en el que un frente húmedo atravesará Aragón desde la madrugada desde el suroeste hasta el norte que dejará precipitaciones generalizadas a su paso hasta las horas centrales de la tarde. La cota de nieve caerá hasta los 600-700 metros en Huesca y los 1.000-1.000 metros en Teruel, dejando nieve en municipios con Jaca, Sabiñánigo, Arguis, Alquezar, Boltaña, Mosqueruela o el entorno de Albarracín.

En Zaragoza capital podría llover desde primeras horas de la mañana hasta pasado el mediodía. La temperatura oscilará entre los 5 grados de madrugada y los 13 grados de máxima.

Día de San Valero y fin de semana

Mismo esquema para el jueves, día de San Valero en la capital aragonesa. Un nuevo frente volverá a entrar desde el suroeste de la comunidad durante la madrugada que, de nuevo, dejará precipitaciones generalizadas, que serán en forma de nieve en el Pirineo. Será la provincia de Teruel la que mayores acumulados de lluvia reciba, especialmente antes del mediodía.

Se mantendrá la amenaza de lluvia durante el resto de la jornada en las tres provincias, si bien los chubascos serán dispersos e intermitentes hasta las primeras horas de la tarde, cuando ya, si cae alguna gota, será de manera testimonial. En la capital aragonesa, las mayores precipitaciones caerán de madrugada y las previsiones dicen que desaparecerán a primeras horas de la mañana, aunque podría llover sobre el mediodía. Conviene salir de casa con un paraguas.

De cara al fin de semana, el escenario cambiará mucho con el paso de los días. El viernes podría llover con casi total seguridad -según las previsiones actuales- en el centro y norte de Huesca, Cinco Villas y el entorno del Moncayo a partir del mediodía y, además, en el sur y oeste de la provincia de Teruel a últimas horas de la tarde y durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 o 7 grados de mínima y los 15 de máxima en la provincia de Zaragoza; entre los 2 grados y los 12 en la de Teruel y entre los 3 y 13 grados en la de Huesca.

El sábado, la lluvia parece que quedará concentrada en el Pirineo y solo hasta el mediodía. En el resto la probabilidad de lluvia desciende notablemente, según el avance de Aemet. Las temperaturas caerán entre 2 y 3 grados, tanto en máximas como mínimas en Huesca y Teruel, mientras que en Zaragoza apenas sufrirán cambios.

El domingo desaparecerá la amenaza de lluvia en todo Aragón y la temperatura se mantendrá sin apenas cambios en toda la comunidad.