Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose "progresivamente" a toda la flota

Fue en enero de 2025 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza anunció, en boca del concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, que los nuevos buses eléctricos adquiridos por el consistorio incorporarían las validadoras centrales y, un año después, ya ha comenzado el proceso de instalación en los vehículos e incluso alguno ya empieza a lucirlo, aunque su uso está limitado a un grupo muy reducido de viajeros.

En estos momentos hay 22 buses que cuentan ya con estos validadores centrales y cada noche, una vez finalizados los turnos de servicio, se trata de instalarlos en "uno o dos más", según indican desde el consistorio. La intención es que se continúe "de manera progresiva" hasta que, "a largo plazo", toda la flota de autobuses urbanos cuente con esta validadora extra. Hay que recordar que está abierta la nueva licitación de la contrata del bus en Zaragoza, a la que vuelve a optar Avanza.

Validadora central en un autobús urbano de Zaragoza / El Periódico de Aragón

La nueva validadora muestra un diseño y estética mucho más moderna que la situada en la parte delantera y permite picar el viaje tanto con la tarjeta bus como abonos de transporte. Sin embargo, aunque lo muestra, todavía no permite el pago con el código QR de la aplicación de Avanza.

Uso limitado a viajeros

El espíritu inicial de la iniciativa, planteada por ZeC y aprobada por el pleno, era agilizar el flujo de entrada de pasajeros al bus canalizándolos a través de todas sus puertas y no solo a través de la del conductor, tal y como sucede en otras ciudades de España y de Europa. Sin embargo, el equipo de gobierno descartó a posteriori esa posibilidad al entender que se podrían producir embotellamientos similares a los que se observan en el tranvía en momentos de gran afluencia. Y así continuará siendo en el futuro más inmediato.

Es por ello que poco cambiará para la gran mayoría de los viajeros en el día a día. Desde el consistorio remarcan que esta segunda validadora únicamente estará reservada para personas con movilidad reducida y carritos de bebé que entren por la parte central del bus, evitando así tener que desplazarse a la parte delantera para sellar el viaje o depender de terceras personas que lo hagan. El resto de pasajeros deberán seguir accediendo al bus por la puerta del conductor.