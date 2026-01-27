Un conocido influencer abrirá su segundo restaurante en Zaragoza: "Es un paso muy grande para mí"

Quizás el nombre de Miguel Ángel Ruiz de Conejo no te diga nada, pero seguro que alguno de sus múltiples vídeos en redes sociales te haya aparecido en tu teléfono móvil aunque no seas uno de sus miles de seguidores. @Takoyakiblog se ha convertido en uno de los influencers más conocidos de Zaragoza en los últimos años gracias a sus críticas gastronómicas.

Su popularidad en redes sociales -Instagram y TikTok- y su pasión por la comida le incitaron a abrir en la capital aragonesa su primer restaurante. Perrazos abrió sus puertas en 2024 y su impacto en Zaragoza fue impresionante y se formaron grandes filas en la puerta de su local en la zona universitaria para probar unos perritos calientes que no se podían comer en otro lugar de la ciudad.

El propio Takoyaki admitió en una entrevista en el pódcast Empresarios Inconformistas de Aldo Sorrosal que el mejor día de facturación de Perrazos fue el segundo con 4.000 euros de caja. "El inicio fue completamente atípico a cualquier negocio de restauración. Cualquier negocio tiene una progresión escalada poco a poco hasta que le van conociendo y lo mío fue al revés. El día de mayor facturación del local fue el segundo y llevamos año y medio", confesó Miguel Ángel Ruiz.

"Es un buen momento para ello"

El propio Takoyaki ha confirmado en su perfil de Instagram que ha decidido ampliar su negocio gastronómico por lo que Perrazos tendrá un segundo local de Zaragoza. "Es un paso muy grande para mí, en el que he querido estar muy seguro de hacerlo. Creo que después de dos años de funcionamiento y ya con datos y experiencia reales es un buen momento para ello", explica.

Como cualquier emprendedor, el creador de contenido detalla que ha tenido que invertir una importante cantidad de dinero para que este nuevo negocio pueda salir adelante. "Es arriesgar de nuevo, poner prácticamente todo lo generado estos años para que salga adelante, pero creo que merecerá la pena para que mucha más gente de la ciudad lo pueda tener cerca como una opción más", concluye Takoyaki que todavía no puede dar más datos acerca del segundo Perrazos de Zaragoza.

Por último, el creador de contenido zaragozano ha pedido a sus seguidores opinión acerca de la zona de la ciudad donde les gustaría que estuviese situado este local especializado en perritos calientes.