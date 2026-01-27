¿Qué es Distrito 7? Preguntas y respuestas sobre "la ciudad del cine" que Zaragoza levanta por 20 millones de euros

Distrito 7 es una de las principales apuestas del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca, pero a pie de calle parece que la idea todavía no ha calado. Bastan un par de conversaciones para comprobar que la gente no se ha quedado con la copla. Pero los 20 millones que va a costar este nuevo equipamiento sitúan a esta inversión como una de las más importantes realizadas por el ayuntamiento en los últimos lustros. Pero, ¿qué es esto?

Distrito 7 es un complejo que se está construyendo en las antiguas naves de la fábrica de Giesa, en el zaragozano barrio de Montemolín. Es una "ciudad del cine", como la llaman, o un complejo que estará dedicado al audiovisual en el que habrá espacios para la formación, la exhibición y la producción y grabación de todo tipo de productos audiovisuales. El proyecto tendrá que echar a andar después del verano y su construcción ha supuesto una inversión de 18 millones de euros, de los que 3 millones proceden de Bruselas. A esta cantidad hay que sumar los casi dos millones que costará equipar las zonas que gestionará directamente el consistorio y en las que se instalará la Filmoteca de Zaragoza, que contará aquí con una sede mucho mayor.

El complejo se dividirá en cinco unidades de gestión, de las cuales tan solo una dependerá directamente del ayuntamiento. En este apartado entran las salas de exhibición, esto es, la Filmoteca, y los servicios administrativos y de coordinación del centro, así como la celebración de eventos. Las otras cuatro partes que darán vida a las antiguas fábricas de Giesa se externalizarán y son: un restaurante-cafetería; los platós de grabación; un centro de formación e investigación; y zonas dedicadas al emprendimiento y las empresas del sector. Las que primero se pondrán en marcha serán el restaurante y los platós.

Otra de las preguntas que caben hacerse ante una inversión semejante es si funcionará. Fuentes del sector apuntan a que sí que hay interés por parte de grandes estudios y productoras de traer grabaciones hasta Zaragoza, pero que la falta de espacios adecuados lo ha impedido hasta ahora. Con la construcción de los tres platós este problema se solucionaría y siendo que Barcelona y Madrid están ya saturados, Zaragoza se convertiría en una alternativa natural, por su ubicación en el mapa, para los rodajes.

No obstante, la capital aragonesa no es la única ciudad que ha tenido la idea de intentar atraer grandes productores. En La Coruña están los Pedralonga Estudios. En Tarrasa se está ampliando el Parque Audiovisual de Cataluña. En Toledo SE está levantando también otra "ciudad del cine" con un objetivo similar al de Zaragoza. Y así. La baza de Giesa, dicen los que han estado implicados en el proyecto de Distrito 7, es su ubicación en el ámbito urbano y en el eje Madrid-Barcelona y las empresas que ya trabajan sobre el terreno, muy relevantes en sectores como la postproducción, por ejemplo.

Distrito 7 es, además, una oportunidad de recuperar el patrimonio industrial de la ciudad, dando vida a un edificio que llevaba lustros vacío. El contenido, no obstante, no cuenta con el apoyo del resto de formaciones políticas, que consideran que las prioridades del barrio eran otras, ni era el plan inicial del consistorio puesto que desde Urbanismo proyectaron en el mandato anterior que las antiguas naves de Giesa se convirtieran en un centro de tecnificación de baloncesto en colaboración con el Casademont.