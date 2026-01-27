El gesto que nadie vio de Ayuso en Zaragoza: un íntimo momento de fe antes del gran acto del PP

Isabel Díaz Ayuso ha sido la protagonista política del fin de semana en Zaragoza. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido tiempo para absolutamente todo en los casi tres días completos que ha pasado en la capital aragonesa acompañada en casi todo momento de Jorge Azcón. El ocio ha formado parte de la apretada agenda de la madrileña con tiempo para visitar varios conocidos restaurantes, una discoteca y también la Basílica del Pilar antes del gran mitin popular en los Cines Palafox el pasado domingo.

El tour de Ayuso comenzó a última hora del viernes en el centro de Zaragoza cuando visitó por sorpresa La Clandestina, un conocido restaurante que llegó a coronarse con el galardón de la Mejor Tapa de España allá por 2023. "Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa y sus productos", escribió el propio establecimiento en Instagram junto a una foto de Ayuso y Susana Casanova, la chef del restaurante.

La presidenta de la Comunidad de Madrid continuó su ruta por la capital aragonesa el sábado por la mañana en un sorprendente evento con jóvenes en la discoteca Kenbo para estrenar The Place, un evento que promete revolucionar El Tubo en los próximos tiempos. Durante su camino por el centro de la ciudad, Ayuso se dio un pequeño baño de masas parándose con muchos zaragozanos que le pedían hacerse una foto. Por la tarde, la líder madrileña se desplazó a Huesca para una entrevista.

Ayuso en Kenbo con Azcón / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Una visita a la Basílica del Pilar

Más ajetreado todavía fue el domingo de Isabel Díaz Ayuso, que se dio un rápido paseo por la Plaza del Pilar junto a Azcón y Natalia Chueca. La alcaldesa de Zaragoza y el presidente de Aragón hicieron de anfitriones dentro de la Basílica del Pilar donde también visitaron el Museo Pilarista. Ayuso tuvo un momento íntimo lleno de fe durante su tour por el templo al arrodillarse como tantos peregrinos hacen para besar la Sagrada Columna situada en la parte trasera de la Santa Capilla.

Cabe recordar que esta pieza de jaspe tiene 1,77 metros y 24 centímetros de ancho y es un elemento clave en la tradición mariana española. La creencia popular sostiene que la Virgen del Pilar se apareció al Apóstol Santiago sobre este pilar en el año 40. Por otro lado, Ayuso prometió que la Comunidad de Madrid iba a entregar pronto un manto para la Virgen.

LA PRESIDENTA DE MADRID ISABEL DIAZ AYUSO Y JORGE AZCON VISITAN LA BASILICA DEL PILAR / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Después de su paso por la Basílica del Pilar, Ayuso se desplazó con Azcón al primer gran mitin del PP por las elecciones autonómicas de Aragón en Zaragoza en los Cines Palafox. La presidenta de Madrid y el presidente de Aragón cargaron contra Pilar Alegría en un acto con un tinte claramente nacional.

Noticias relacionadas

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En su vuelta a Madrid, Ayuso todavía tuvo tiempo para visitar otro restaurante emblemático de Aragón como el Mesón de la Dolores en Calatayud para comer ternasco. "¡Vaya sorpresa hemos tenido hoy! Bienvenida a nuestra casa. Ha degustado nuestro ternasquico de Aragón y le ha encantado. ¡Gracias por tu visita, Isabel Díaz Ayuso!" , detalló el mítico establecimiento en redes sociales.