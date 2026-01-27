Las máquinas ya trabajan en el Portillo mientras aumentan las voces contra el derribo de Correos: "Derribar es fácil, rehabilitar es inteligente""

Las máquinas ya han comenzado a trabajar de lleno en el solar del Portillo, en Zaragoza, un espacio que se abrirá al público reconvertido en una zona arbolada, con equipamientos deportivos y parcelas libres para construir vivienda y equipamientos. La reurbanización de este entorno comenzó el pasado mes de diciembre, aunque es ahora cuando el ruido de las excavadoras se está dejando hacer notar. Por delante quedan menos de 13 meses de trabajos si se quieren cumplir los plazos y, aun cuando todavía no se vislumbra el resultado de esta remodelación, el movimiento vecinal de la zona ha comenzado a organizarse para tratar de modificar ciertos aspectos del proyecto, cuya ejecución supone una inversión superior a los 30 millones de euros.

Así, el primer escollo para este proyecto de reforma ha venido en forma de solicitud para proteger y declarar Bien de Interés Cultural el edificio de Correos de la avenida Anselmo Clavé, una edificación de carácter brutalista, uno de los pocos ejemplos que hay en Aragón, y que será derribado según consta en el proyecto de reurbanización de los suelos del Portillo, un proyecto del que por cierto responden no solo el Ayuntamiento de Zaragoza, sino también el Gobierno de Aragón y el Estado a través de Adif, pues el gestor ferroviario es propietario del 50% de Zaragoza Alta Velocidad, el ente público que promueve unas obras que, por otro lado, llevaban 20 años pendientes, desde que se inauguró la Estación Delicias.

La solicitud para proteger el edificio de Correos parte de Apudepa y ha encontrado el apoyo además de la asociación de vecinos Joaquín Costa, una entidad que pide además conservar la antigua estación del Portillo y poder darle un uso dotacional. Así lo solicitan también en una campaña de recogida de firmas a través de Change.org que, en apenas dos días, ya cuenta con más de 700 respaldos. “Zaragoza se encuentra ante una decisión que marcará el futuro del barrio del Carmen y del entorno del Portillo durante generaciones. En el ámbito del futuro parque se concentran dos edificios públicos de enorme valor urbano, arquitectónico y social”, remarcan en un comunicado abierto. “No pedimos gestos simbólicos, pedimos compromisos concretos. No es nostalgia. Es ecología, patrimonio y barrio", añaden.

Cinco compromisos

Así, desde la asociación de vecinos Joaquín Costa han lanzado cinco compromisos para aquellos que quieran escucharles. El primero es no demoler el edificio de Correos por ser una “pieza relevante del patrimonio arquitectónico del siglo XX en Zaragoza”. En segundo lugar, piden rehabilitarlo y reutilizarlo con un “uso público, social, cultural o comunitario” al servicio del barrio y la ciudad. Asimismo, exigen reducir el número de carriles previsto para el tráfico -la avenida Anselmo Clavé ganará tres y tendrá hasta seis carriles- y priorizar la movilidad peatonal, ciclista y mediante transporte público.

En cuarto lugar, los vecinos quieren que se abran equipamientos públicos en la zona que atiendan “carencias históricas” en materia cultural o deportiva y, por último, solicitan “la participación vecinal efectiva y vinculante en las decisiones que afecten al diseño final del espacio”. “Derribar es fácil. Rehabilitar es inteligente. No es nostalgia, es ecología, patrimonio y barrio”, zanjan.

No obstante, no es tarea sencilla lo que persiguen estos vecinos dadas las características y la magnitud del proyecto reurbanización del Portillo y lo apretado de los plazos planteados para la obra. El diseño, además, se sometió a información pública y es ahí donde los interesados pudieron realizar sus aportaciones, aunque las posibilidades de que fueran tenidas en cuenta no eran altas, de ahí que los vecinos pidan mejorar los cauces para que su opinión sea tenida en cuenta. Es más, durante ese proceso de presentación de alegaciones, ampas y asociaciones de la zona pidieron concretar el uso de las parcelas dotacionales que quedan libres y construir allí un centro cívico y un centro deportivo municipal, si bien eso no forma parte del proyecto en este momento.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha pronunciado este mismo martes por esta cuestión y ha mostrado su "sorpresa" porque la petición de proteger el edificio se realice ahora, cuando ya se han adjudicado las obras para su derribo, y no antes. "Parece que es más un intento de paralizar las obras que un interés real por el patrimonio. Si fiera así, entiendo que haría mucho tiempo que habrían hablado de ese interés de proteger el edificio", ha dicho Chueca.

Sin embargo, cada vez son más las voces que se están uniendo contra la demolición de Correos. A la solicitud iniciada por la asociación de vecinos Joaquín Costa se han unido ya otras entidades de la zona como la asociación vecinal Manuel Viola de Delicias y la asociación de vecinos Avenida Navarra Almozara-Delicias. "Nos produce una enorme tristeza constatar que las razones que conducen a la destrucción de este edificio son las mismas que históricamente han provocado la pérdida de otros inmuebles de gran valor patrimonial en la ciudad: la especulación urbanística y la subordinación de la planificación urbana al aumento del tráfico rodado", han lamentado en una nota de prensa.

"Ladrillazo"

No obstante, esta no es la única campaña que se ha lanzado en las últimas horas contra el proyecto de reurbanización del Portillo. Desde la Asamblea de la Juventud Trabajadora del barrio de Delicias han compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que tachan esta iniciativa de “ladrillazo” y piden también no derribar el edificio de Correos. Consideran que el parque proyectado no es sino una operación para dejar listos unos terrenos de cara a la venta de una parcela en la que se levantarán 220 viviendas de lujo.

“La promesa que justificó esta maniobra especulativa fue la creación de un parque de nueve hectáreas con 48.800 metros cuadrados de zonas ajardinadas el cual iba a ser el tercer mayor pulmón verde de la ciudad. Pero en realidad -critican desde esta organización juvenil comunista- solo 19.233 metros cuadrados se proyectan como superficies ajardinadas”.

Desde este colectivo han criticado también el desalojo de las personas sin hogar que habitaban en chabolas en la explanada del Portillo, que han sido "desplazadas sin alternativa habitacional".