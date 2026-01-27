Momento emotivo en Madrid Fusión: la subasta de dos trufas negras de Teruel recauda 15.000 euros que se donarán a las víctimas de Adamuz

La tarde del segundo día de Madrid Fusión 2026 ha dejado una de las imágenes más emotivas y simbólicas de la presencia de Aragón como comunidad autónoma invitada: la subasta de la trufa negra, amadrinada por la actriz de Estadilla (Huesca), Itziar Miranda, nueva cofrade de la Trufa Negra de Teruel.

Las dos trufas subastadas han alcanzado un valor de 6.000 y 9.000 euros respectivamente, hasta sumar 15.000 euros que, tal serán donados íntegramente a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Un gesto que ha unido a este producto único, la gastronomía, solidaridad y compromiso social, y que ha sido largamente aplaudido por el público asistente.

La Tuber melanosporum, capaz de desprender más de 100 compuestos aromáticos únicos, es ciencia, sí, pero en la Comunidad es mucho más que eso. Aragón es la capital mundial de la trufa negra, con Teruel a la cabeza y casi 11.000 hectáreas de cultivo. Un auténtico motor económico y social que da vida al territorio y representa una apuesta firme por el futuro del medio rural.

Previamente, se ha celebrado la cata-maridaje “Aragón escondido: garnachas de Viñadores”, dirigida por Fernando Mora, enólogo y Master of Wine. La cata ha puesto en valor una garnacha divergente, capaz de expresar el territorio, desde Calatayud, Borja y Cariñena, combinando tradición, conocimiento y aprendizaje constante. Vino y cocina han dialogado con productos sabrosos y de la tierra, con un relato propio aragonés que se escucha cada vez más alto en la gastronomía internacional.

Zaragoza, referente gastronómico

La oferta gastronómica de Zaragoza está presente en Madrid Fusión, la edición más internacional hasta la fecha, donde la capital aragonesa exhibe su designación de Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía, todo un reconocimiento a la calidad y la innovación de un sector siempre a la vanguardia.

Con una agenda repleta de talleres y catas, la concejal municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha realizado una presentación muy esperada en el escenario polivalente de la feria. "Zaragoza ha sido designada Ciudad Creativa de la Unesco en gastronomía y eso significa que nuestra manera de entender la cocina, con producto local, creatividad y sostenibilidad, se convierte en un relato internacional. En 2026 damos el salto, del reconocimiento a la acción", ha señalado.

"No hablamos solo de promoción, hablamos de políticas públicas, de creatividad aplicada a la ciudad y de cooperación real con otras ciudades del mundo. Es un sello que refuerza marca, reputación y capacidad de colaboración", ha recalcado. Como destino turístico, esta distinción permite atraer un visitante más consciente y de mayor valor con experiencias durante todo el año y, sobre todo, "consolidar un modelo basado en la proximidad y sostenibilidad", ha manifestado Fernández, quien ha añadido que todo esto se traduce también en un "beneficio local".

Entre las próximas líneas de trabajo, Fernández ha resaltado la cooperación y promoción turística internacional, comenzando con la ciudad argentina de Mendoza, las rutas gastronómicas creativas Unesco y la nueva Feria Internacional de Gastronomía y Artes Creativas en 2027 para construir un "puente real entre la cocina y la cultura".

