Este es el municipio de Zaragoza que facilitará el voto por correo para el 8F, pese a ser festivo

El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero en Aragón finalizará este jueves, 29 de enero, fecha en la que abrirá de forma extraordinaria la oficina de la localidad zaragozana de Cariñena, sita en calle Mayor 100, pese a celebrarse el día de San Valero, festivo local.

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 29 de enero el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y que puede solicitarse, por vía telemática a través de 'www.correos.es' o presencialmente en cualquier oficina de Correos a nivel nacional.

Asimismo, se puede pedir el voto por correo en la web sin tener que acudir presencialmente a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España y debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad --acreditada mediante certificación médica oficial-- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carné de conducir originales.

Cita previa

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la empresa pública ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual.

Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entrega las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Aragón, quienes están enviando a los solicitantes, desde el 19 de enero, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Asimismo, ha recordado a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Una vez presentada la solicitud vía web o presencial, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no se podrá votar en la mesa electoral el día de las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 4 de febrero de 2026.