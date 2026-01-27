Un nuevo gimnasio abre en el centro de Zaragoza: cuotas y fecha de inauguración

La fiebre del fitness continúa su curso en Zaragoza capital. Múltiples franquicias de gimnasios se han ido instalando en la ciudad a lo largo de los últimos años, hasta el punto de que a día de hoy habrá más de 150 locales dedicados a este tipo de entrenamiento, ya sean de cadena o de entrenamiento personal más especializado. Una incorporación que va a llegar en los próximos días va a ser el nuevo Cierzo City, segunda ubicación de un club de 'cross training' nacido en Cuarte de Huerva.

Esta marca aragonesa apenas tiene poco más de cinco años de trayectoria en esta localidad y hace apenas ocho días anunciaron a través de su perfil de Instagram que aterrizaban en el centro de la ciudad para expandir sus dominios. Será en la calle Pamplona Escudero nº17, en la Zona Universidad de la capital aragonesa, el próximo 2 de febrero cuando sus puertas se abran de par en par para recibir a sus primeros usuarios.

Se tratará de un centro de 300 metros cuadrados especializado en entrenamiento funcional y cross training, enfocado en una preparación física completa y dinámica. Su propuesta combina fuerza, resistencia, movilidad y coordinación a través de sesiones guiadas y adaptadas a todos los niveles. Ofrece modalidades como calistenia, gimnasia aplicada, entrenamiento híbrido y trabajo específico de fuerza, además de preparación para carreras de obstáculos (OCR). El club tratará de apostar por el movimiento funcional, el acompañamiento profesional y un fuerte sentido de comunidad para así posicionarse como uno de los clubes referentes en una zona muy habituada por los jóvenes.

Acesos, tarifas y plazas

Sin embargo, tal y como especifican en su página web, no se trata de un gimnasio convencional al que poder ir casi todos los días de la semana, sino que tienes un número de accesos al local adjudicados durante cada mes que pagues la cuota. Las tarifas son las siguientes:

Basic: 5 accesos al mes pagando 40 euros .

al mes pagando . Intro: 9 accesos al mes pagando 62 euros .

al mes pagando . Pro: 13 accesos al mes pagando 67 euros .

al mes pagando . RX: 18 accesos al mes pagando 74 euros.

Aunque cabe recalcar que estos precios son para los primeros 50 usuarios del club, de los cuales se indican que quedan tan solo diez plazas vacantes. A partir de que se completen estos cupos, los precios ascenderán a 45, 64, 70 y 79 euros mensuales respectivamente cada cuota.

También existen las tarifas mixtas que permiten acceder a este establecimiento de Universidad y al de la calle Río Arba 24 en Cuarte de Huerva, con un aumento de las cuotas, pero que dan pie a esta flexibilidad y aportan más accesos a las áreas de entrenamiento. Las entradas al club de Zaragoza se mantienen en la Intro, la Pro y la RX, los precios suben a 77, 82 y 89 euros mensuales, en ese orden, y a todas ellas se les añade cuatro 'tickets' de acceso al centro de Cuarte.

Un matiz importante es que Cierzo City puede no abrir todos los fines de semana y festivos en la capital aragonesa, por lo que desde el propio gimnasio se ofrece la posibilidad de que independientemente de la tarifa que se posea, los días que este club cierre, se puedan gastar las sesiones en el Cierzo Cuarte.