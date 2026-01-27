Oportunidad inmobiliaria en Zaragoza: piso con ascensor en Delicias por 145.000 euros

El mercado inmobiliario de Zaragoza sigue ofreciendo oportunidades interesantes para quienes buscan vivienda en zonas consolidadas y bien comunicadas. En este contexto, dos pisos destacan por su ubicación, distribución y precio ajustado: uno en el barrio de Delicias, ideal como primera vivienda o inversión, y otro en pleno Casco Antiguo, pensado para quienes quieren vivir en el centro sin renunciar a amplitud y comodidad.

Un piso funcional en Delicias, rodeado de servicios por 145.000 euros

Piso en Avda. Navarra en Zaragoza / Tucasa.com

En plena Avenida Navarra, una de las arterias principales del barrio de Delicias, sale a la venta un piso de dos habitaciones que destaca por su ubicación estratégica y su carácter práctico. Rodeado de comercios, supermercados —con un Mercadona justo en la puerta— y con paradas de autobús y estación de tren a pocos minutos, el inmueble resulta especialmente atractivo para quienes buscan comodidad en el día a día.

La vivienda cuenta con 53 metros cuadrados construidos, distribuidos en un salón luminoso, una cocina con salida a una terraza cerrada, dos dormitorios con ventanas de aluminio blanco y un baño con plato de ducha. El edificio se encuentra bien mantenido y dispone de dos ascensores, además de calefacción central con contadores individuales, lo que garantiza confort durante todo el año.

Por su tamaño, ubicación y precio, este piso se presenta como una opción muy interesante tanto para parejas que buscan su primer hogar como para inversores que desean una vivienda fácil de alquilar en una zona con alta demanda.

Habitale Api Herranz es el profesional que comercializa la vivienda y puedes encontrarlos en Ronda Ibon de Plan 66 local en Zaragoza. T. 976337814

Vivir en el corazón de Zaragoza: piso amplio en el Casco Antiguo por 215.000 euros

Piso en casco antiguo Zaragoza / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. En el Casco Antiguo de Zaragoza, a un paso de Plaza España, la Plaza del Pilar y el Mercado Central, se encuentra este piso amplio y luminoso, perfectamente comunicado por tranvía y autobuses.

Con 93 metros cuadrados construidos, la vivienda ofrece una distribución cómoda y equilibrada: tres dormitorios, dos de ellos de gran tamaño, un salón amplio con vistas a la calle principal, cocina con galería y un baño moderno con plato de ducha. El piso cuenta con suelo de parquet, ventanas climalit, calefacción individual de gas natural y aire acondicionado frío-calor.

Además, dispone de ascensor y una terraza luminosa, un valor añadido poco habitual en el centro histórico. La posibilidad de parking en la misma calle refuerza aún más su atractivo para quienes desean vivir en el centro sin renunciar a la comodidad.

Estos dos pisos reflejan la diversidad de oportunidades que ofrece actualmente el mercado inmobiliario zaragozano. Desde una vivienda funcional y bien situada en Delicias, ideal para iniciarse o invertir, hasta un piso amplio y luminoso en pleno Casco Antiguo para quienes priorizan ubicación y espacio. Dos opciones diferentes, pero con un punto en común: representan alternativas reales para vivir Zaragoza desde dentro, adaptándose a distintos estilos de vida y necesidades.