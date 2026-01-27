Estas son las nuevas bonificaciones para el bus y el tranvía de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza introducirá en las próximas semanas una nueva bonificación en el transporte público dirigida a las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que se aplicará a los abonos 30, 90 y 365 y equiparará su tarifa a la ya vigente para las familias numerosas.

En estos momentos, estos títulos cuentan con un descuento del 40%, similar al del resto de abonos con tarjeta multiviaje gracias a las ayudas municipales y estatales, pero con la nueva medida el precio se reducirá entre un 8% y un 15%, hasta situarse en 26,70 euros el abono mensual, 64,65 euros el trimestral y 223,25 euros el anual.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado este martes que esta iniciativa se suma a las diferentes medidas puestas en marcha por su Gobierno en relación a las personas con discapacidad. "Es nuestro objetivo hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable”, ha dicho, dentro de una línea de trabajo que, ha recordado, ha llevado a la ciudad a obtener el título de Capital Europea de la Accesibilidad.

Chueca ha subrayado que, pese a que las tarifas del transporte urbano de Zaragoza se sitúan "entre las más asequibles de España", el apoyo a este colectivo era una prioridad municipal, junto a otras actuaciones como el impulso del taxi accesible o la mejora de la señalización de todas las reservas de estacionamiento para personas con discapacidad.

Requisitos

Las personas interesadas en acceder a esta bonificación deberán presentar la tarjeta de discapacidad nacional o europea o la resolución oficial que acredite el grado reconocido, además de una fotografía de carné. La alcaldesa ha aludido también a otra mejora en fase de implantación, como la instalación progresiva de validadoras en la puerta central de los autobuses urbanos.

Según ha detallado, ya se han instalado 22 dispositivos que pueden ser utilizados por personas en silla de ruedas o con carritos de bebé cuando no puedan acceder a la validación en la puerta principal. Estas iniciativas se han dado a conocer en el marco del acto celebrado este martes con motivo del nombramiento de Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026, un reconocimiento otorgado por la Comisión Europea.

"Zaragoza es un ejemplo para Europa", ha señalado Chueca, quien ha recalcado que el galardón "no es un punto final, sino un impulso para seguir avanzando en políticas de accesibilidad universal". En el acto ha participado también el presidente de CERMI-Aragón, Jesús Carlos Laiglesia, quien ha destacado la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales en la construcción de una ciudad accesible.

El Access City Award incluye una dotación económica de 150.000 euros que el ayuntamiento destinará a nuevos proyectos de accesibilidad y reconoce a las ciudades europeas con políticas sólidas y continuadas en esta materia. Zaragoza ha sido seleccionada entre 51 candidaturas por sus avances en ámbitos como el urbanismo, el transporte, los servicios públicos y la participación ciudadana.