Susto en Zaragoza: un choque entre una ambulancia y un coche en las vías del tranvía provoca un corte puntual

La Policía Local de Zaragoza está investigando una colisión que ha tenido lugar en las vías del tranvía, justo en la confluencia de Gran Vía con avenida Goya, entre una ambulancia que, inicialmente, tenía la prioridad y un turismo.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 17.00 horas y ha dejado un herido leve, el conductor del turismo, que ha tenido que ser sacado por los bomberos, según han informado fuentes municipales. El vehículo se había quedado ocupando la trama del tranvía, lo que ha obligado a interrumpir el servicio temporalmente, pero ya se ha restituido.

Mientras, la ambulancia viajaba sin ningún paciente y no ha habido ningún herido.