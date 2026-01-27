Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Zaragoza: un choque entre una ambulancia y un coche en las vías del tranvía provoca un corte puntual

El conductor del turismo ha resultado herido leve y el servicio ya se ha reanudado

El accidente ha sido en el cruce entre Gran Vía y la avenida Goya de Zaragoza.

El accidente ha sido en el cruce entre Gran Vía y la avenida Goya de Zaragoza. / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza está investigando una colisión que ha tenido lugar en las vías del tranvía, justo en la confluencia de Gran Vía con avenida Goya, entre una ambulancia que, inicialmente, tenía la prioridad y un turismo.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 17.00 horas y ha dejado un herido leve, el conductor del turismo, que ha tenido que ser sacado por los bomberos, según han informado fuentes municipales. El vehículo se había quedado ocupando la trama del tranvía, lo que ha obligado a interrumpir el servicio temporalmente, pero ya se ha restituido.

Mientras, la ambulancia viajaba sin ningún paciente y no ha habido ningún herido.

