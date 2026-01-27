Susto en Zaragoza: un choque entre una ambulancia y un coche en las vías del tranvía provoca un corte puntual
El conductor del turismo ha resultado herido leve y el servicio ya se ha reanudado
La Policía Local de Zaragoza está investigando una colisión que ha tenido lugar en las vías del tranvía, justo en la confluencia de Gran Vía con avenida Goya, entre una ambulancia que, inicialmente, tenía la prioridad y un turismo.
El siniestro ha tenido lugar sobre las 17.00 horas y ha dejado un herido leve, el conductor del turismo, que ha tenido que ser sacado por los bomberos, según han informado fuentes municipales. El vehículo se había quedado ocupando la trama del tranvía, lo que ha obligado a interrumpir el servicio temporalmente, pero ya se ha restituido.
Mientras, la ambulancia viajaba sin ningún paciente y no ha habido ningún herido.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
- Natalia Chueca, sobre el tranvía: 'Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval