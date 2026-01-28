El ayuntamiento entrega el título de 'Zaragozano Ejemplar' a nueve vecinos por su compromiso con la ciudad: estos son los galardonados

El Ayuntamiento de Zaragoza ha entregado el título de 'Zaragozano Ejemplar' a nueve vecinos y vecinas por su dedicación y compromiso diario con la ciudad, en un acto que se ha celebrado este miércoles 28 de enero en la Casa Consistorial presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca.

Por segundo año consecutivo, la entrega de esta distinción, que tradicionalmente se celebraba durante las Fiestas del Pilar, se ha celebrado coincidiendo con la festividad de San Valero para darle mayor protagonismo.

Esta distinción, que concede Alcaldía a propuesta de la Comisión de Participación Ciudadana, está recogida en el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento, para distinguir a aquellos vecinos que han destacado de forma "extraordinaria" y "ejemplar" por su comportamiento ciudadano, en cualquier de las esferas de la actividad municipal.

¿Quiénes podían ser elegidos?

En total, el Área de Participación y Régimen Interior, a través del Consejo de Ciudad, recibió siete candidaturas a esta mención: Carmen Moraga, Ester Salas (a título póstumo), Ignacio Lahorga, José María Marteles, Ángel Guinda (a título póstumo), Genoveva Crespo y José María Marín.

Tras la encuesta realizada, fueron elegidos los cinco primeros, uno por categoría, aunque finalmente, por decisión de la alcaldesa, se incluyeron los dos restantes, por lo que el título se otorga a todos los propuestos en un primer momento.

A todos ellos, se suman las propuestas realizadas directamente por la alcaldesa, que en esta ocasión ha decidido otorgar la distinción, a título póstumo, a los dos montañeros que perdieron la vida el pasado mes de diciembre, víctimas de un alud, Jorge García Dihinx y Natalia Román por "representar el ideal de ciudadanos que honran su tierra mediante el servicio, la excelencia y la generosidad".

"San Valero, uno de los primeros zaragozanos ejemplares"

"Hoy celebramos algo que nos define a los zaragozanos. La fuerza de las personas que, con su trabajo diario, con su compromiso y con su vocación de servicio, hacen que Zaragoza sea cada día una ciudad mejor. Y lo hacemos, además, en una fecha muy especial, porque con este reconocimiento damos comienzo a las celebraciones en honor a nuestro patrón, San Valero"·

Además este año, el Ayuntamiento ha programado por primera vez cinco días para celebrar San Valero, "uno de los primeros zaragozanos ejemplares de nuestra historia, símbolo de los valores que han acompañado a la ciudad desde sus orígenes".

La alcaldesa ha destacado los distintos ámbitos a los que pertenecen los distinguidos, desde la medicina, el deporte, la hostelería, el movimiento vecinal hasta la educación, la inclusión social o el periodismo, para añadir a continuación que todos comparten "algo esencial, el amor por Zaragoza, el orgullo de ciudad y la voluntad de contribuir a su mejora".

"Gracias a personas como vosotros, gracias a personas como vuestros familiares y amigos, Zaragoza es hoy una ciudad más abierta, más solidaria, más innovadora y más humana", ha apuntado la alcaldesa, quien, antes de finalizar, ha querido tener unas palabras de especial cariño para "quienes hoy no están, aunque cuyo legado permanece entre nosotros".

Se ha referido así Jorge García Dihinx, Natalia Román, quienes perdieron la vida el pasado mes de diciembre como consecuencia de un alud, Ester Salas y Ángel Guinda. "Ojalá hubieran podido recoger este reconocimiento en vida. Ojalá hubieran podido sentir en primera persona el aplauso de su ciudad", ha manifestado.

Por su parte, el consejero de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha ensalzado también la labor de los nuevos vecinos que ahora se suman a la lista de 'Zaragozanos ejemplares' y ha matizado que este año el reconocimiento cobra "aún más importancia", ya que las candidaturas han sido aprobadas por unanimidad tanto en el Consejo de la Ciudad como en la Comisión Plenaria de Participación Ciudadana. "Ustedes no solo representan el espíritu vibrante de nuestra ciudad, sino que también personifican los valores que todos los zaragozanos apreciamos y admiramos", ha indicado.

¿Quiénes han sido los galardonados?

Carmen Moraga Rubio

Nació el 16 de julio de 1929 en Fuentespina (Burgos). Desde muy joven, demostró una voluntad férrea y un espíritu pionero que marcarían toda su trayectoria vital. Con 26 años, el 2 de febrero de 1956, Carmen llegó al incipiente barrio de Valdefierro de Zaragoza, convirtiéndose en una de sus primeras y más emblemáticas pobladoras. La vida de Carmen ha estado marcada indefectiblemente por la reivindicación y la dignidad vecinal. Su biografía corre paralela a la modernización del barrio, pues participó activamente en cada una de las movilizaciones que trajeron el progreso a sus calles.

Ester Salas

La vida de Ester estuvo llena de hitos vinculados a Plena Inclusión de Aragón y de avances que rompieron el molde que en aquel momento circunscribían la historia de las personas con discapacidad. Se mudó sola a Zaragoza, se sacó el carné de conducir, trabajó durante años hasta que se jubiló por motivos de salud. Fue una de las personas que impulsó desde su origen la Comisión de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Aragón. Con su trabajo como dinamizadora en el grupo de lectura fácil, ayudó a hacer del mundo y de la sociedad aragonesa un lugar mucho más fácil de entender.

Ignacio Lahorga

Ignacio, de 26 años, es un joven zaragozano con capacidad de inspiración, visibilidad e influencia, que utiliza las redes sociales como herramienta para mejorar la vida de los jóvenes, difundir valores humanos y proyectar la imagen de una Zaragoza cercana, moderna y positiva.

Ángel Guinda

Ángel Guinda, fallecido en 2022, fue un poeta, ensayista, traductor, crítico literario y docente que dedicó su vida a la palabra, a la cultura y al compromiso con las personas. Desde sus primeros años en Zaragoza, donde cursó estudios y ejerció la docencia, Ángel Guinda mostró un interés inquebrantable por la poesía como forma de conocimiento, de rebeldía y de belleza. Fue reconocido con numerosos galardones, entre ellos el Premio Aragoneses en Madrid, el Premio de las Letras Aragonesas (2010) y el Premio de la Asociación Aragonesa de Editores (2023), este último por su labor como editor. También fue finalista en varias ocasiones de los Premios Nacionales de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía.

José María Marteles

José María Marteles nació en Zaragoza y desde su juventud más temprana, dirigió sus primeros pasos profesionales hacia el ámbito de la hostelería, siendo con el paso de los años, un referente indiscutible del sector hostelero en la provincia de Zaragoza a nivel personal y empresarial. Miembro fundador de la Asociación Empresarial de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia trabajó con las administraciones públicas en leyes tan importantes como las del tabaco en establecimientos hosteleros, así como en diversidad de convenios profesionales. Desde el año 2018 y tras haber sido Vocal y Vicepresidente de esta importante asociación empresarial, preside la misma, desarrollando una incansable actividad en favor del mundo empresarial hostelero de la provincia y manteniendo el concurso de tapas de Zaragoza y Provincia como uno de los referentes gastronómicos más importantes de España.

José María Marín Velázquez

En abril de 2003, José María Marín como Presidente tanto del Colegio Sagrada Familia y CESTE promovió constituir la hoy conocida como Fundación CESTE Educación y Empresa con el fin de dar una proyección a las actividades sociales que se desarrollan tanto desde el Colegio como desde CESTE. Actualmente, José María Marín es Presidente de CECE Aragón (Confederación Española de Centros de Enseñanza). En representación de la Confederación de Empresarios de Zaragoza es miembro del Consejo Escolar de Aragón y de su Comisión Permanente y del Consejo Escolar de la Ciudad de Zaragoza. Forma parte de la Mesa de la Educación Concertada de Aragón y de la Comisión de Escolarización.

Genoveva Crespo

Periodista con amplia trayectoria en Aragón, colaboradora habitual en Aragón Radio, Aragón TV y medios como El Confidencial, Heraldo de Aragón y 20 minutos, desde los que ha contribuido a difundir la realidad social, cultural y humana de Aragón. Fue redactora jefa en Heraldo de Aragón, donde ejerció labores de información, opinión, investigación y coordinación editorial. Directora de Comunicación de Ibercaja, demostrando su versatilidad y capacidad de liderazgo en ámbitos de gestión y comunicación estratégica.

Jorge García Dihinx

Representó la excelencia en la conjugación de la vocación médica, la pasión deportiva y el compromiso divulgativo. Su trayectoria como pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca se vio enriquecida por una dedicación paralela a los deportes de montaña que trascendió lo personal para convertirse en un servicio público de primer orden. Como deportista, García Dihínx no se Limitó a la práctica individual, sino que se convirtió en un referente del esquí de montaña y la meteorología predictiva en el Pirineo aragonés. Fundador del blog La meteo que viene, su labor divulgativa alcanzó a 370.000 seguidores en Instagram, convirtiéndose en una fuente imprescindible de información meteorológica.

Natalia Román

Noticias relacionadas

Natalia Román encarnó el espíritu de superación y excelencia desde su juventud. En 2007, obtuvo la mejor nota de toda Aragón en la Selectividad, preludio de una vida dedicada a trascender límites. Su formación en Periodismo y Comunicación Audiovisual se convirtió en herramienta para narrar, inspirar y visibilizar el deporte femenino en entornos extremos. Como deportista de alto nivel, Román se consolidó como referente del ultratrail de montaña y a través de su blog Permanent Movement no fue mero registro personal, sino un testimonio de constancia que inspiró a miles de aragoneses a superar sus propios límites.