El Ayuntamiento de Zaragoza exige a Adif arreglar las estaciones de Miraflores y Delicias

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles por unanimidad reclamar a Adif el arreglo de las deficiencias que presentan las estaciones de Miraflores y Delicias, así como agilizar la mejora urbanística del entorno de la primera, en el barrio de San José.

La moción, presentada por el grupo municipal de Vox, no mencionaba a la estación de Delicias, algo que ha solicitado el PP mediante una transaccional y que desde Vox han aceptado.

Algo que no han hecho con la transaccional 'in voce' presentada por ZeC, que proponía incorporar a la moción la implantación de la segunda línea del tranvía. A pesar de esta negativa, Zaragoza en Común ha votado a favor de la moción.

Vox denuncia “dejadez” en Miraflores

Según el portavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo, la estación de Miraflores se encuentra en un estado “de dejadez” y en su entorno “confluyen dos responsabilidades”: la del Ministerio de Transportes, para su mantenimiento, y la del consistorio, encargado del entorno.

En el primer caso, Calvo ha mostrado fotografías en las que se podían observar una puerta vandalizada y goteras en el interior, además de criticar la “ausencia de señalización” dentro del equipamiento. En el segundo aspecto, ha incidido en el estado del aparcamiento exterior, “que concierne al ayuntamiento”.

Además, ha recordado que la zona “va a experimentar en los próximos años un enorme crecimiento”, ya que está prevista la construcción de varios cientos de viviendas.

ZeC recuerda una moción similar aprobada en 2024

Su homóloga en ZeC, Elena Tomás, ha reconocido que lo relatado por Vox “es una realidad que los vecinos de San José llevan denunciando durante años” y que la situación de abandono de la estación de Miraflores es “de vergüenza”, ya que se encuentra “sin personal, sin información y con máquinas que no funcionan”.

No obstante, ha recordado que la moción es “prácticamente idéntica” a otra aprobada en 2024 con los votos del PP “y desde entonces no ha pasado nada”. También ha criticado que desde que Natalia Chueca es alcaldesa “ha tenido el apoyo de Vox” a cambio de cuestiones como rebajar impuestos a los que más tienen, apoyar a entidades antiabortistas o recortar en cooperación.

“Sin embargo, la mejora de la estación de Miraflores no aparece ni siquiera en las excusas que ustedes le han puesto este año a la señora Chueca para no apoyar el presupuesto de 2026”, ha afeado a los concejales de Vox.

Aparcamiento privado y arrgelos en Delicias

Por último, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha señalado que en Miraflores existe “un problema”, aunque ha matizado que el aparcamiento con el firme en mal estado “es un suelo privado”.

Además, ha presentado una transaccional para extender la petición de arreglos a Adif a la estación de Delicias, ya que su pavimentación exterior y sus conexiones con la red pública municipal “son lamentables”, como también lo es “la falta de inversión de Adif en la ciudad”.

Serrano, además, ha recalcado que hablar de Adif “es hablar de la metáfora perfecta y el ejemplo de lo que es el PSOE gestionando”, y ha considerado que han “destrozado” las infraestructuras, haciendo que España sea “un 'meme' mundial” y “una auténtica vergüenza”.