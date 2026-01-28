De bazar chino a supermercado: una conocida cadena continúa su expansión en Zaragoza y abrirá una nueva tienda en la zona más juvenil

Una de las principales preocupaciones a la hora de comprarse una casa o alquilarla es el repertorio de negocios que haya por esa misma zona. Zaragoza está repoblando y moviendo constantemente tiendas de este estilo, sobre todo en el ámbito de la alimentación, incorporando establecimientos de múltiples cadenas año a año. Supermercados Día es uno de los que más ha movido ficha en los últimos tiempos, con el cierre de, por ejemplo, uno de estos locales en la calle Latassa en julio de 2025 o con la apertura de otro en la calle Tomás Bretón. Pues es esta misma franquicia quien se ha posicionado y está ya manos a la obra para abrir otra tienda más justo en esta zona Centro.

El paseo Fernando el Católico es uno de los ejes que unen varios de los barrios más importantes de la ciudad, como bien son el Centro, la zona Universidad o Romareda, con la línea 1 del tranvía. Es casi a la altura de la plaza San Francisco donde Día ha decidido apostar por una nueva apertura, siendo más precisos, en el número 23.

Local del número 23 del paseo Fernando el Católico en obras / El Periódico de Aragón

Durante la jornada de ayer se pudo ver como una lona cubría la entrada al ahora vacío local y se podía divisar un cartel de esta conocida marca de supermercados, pero que ahora mismo se encuentra retirada. La mañana de hoy ha dejado ver como múltiples operarios se encontraban trabajando en esta reforma integral de lo que era un comercio de proximidad bastante reconocido por la zona.

De hecho este bazar tampoco se ha ido muy lejos, sino que sencillamente ha tenido que cruzar a la acera de los número pares para continuar con su negocio, al número 16, bajo el nombre de Homesense.

Local amplio con dos accesos

Este supermercado de barrio tendrá un plus añadido para su clientela, ya que cuenta con dos accesos tanto para entrar como para salir del establecimiento. La principal y que, lógicamente, más se hace notar por su fachada, la de Fernando el Católico, y la de una calle paralela a la misma, en la de Félix Latassa.

Acceso trasero del futuro Día en el centro de Zaragoza, en la calle Félix Latassa / El Periódico de Aragón

La amplitud y accesibilidad de este local va a hacer que se convierta en una de las principales opciones de los vecinos de la zona o una salida rápida para las compras de última hora. Se suma a la competencia de cadenas alimentarias que hay por un distrito más que poblado.

Por ahora no se saben detalles de esta obra que apunta a durar varios meses por su estado actual, se esperarán pulir estos detalles cuando las etapas de estos trabajos vayan avanzando y la empresa lo comunique.