Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de menoresReal ZaragozaBus ZaragozaSucesos ZaragozaPilar AlegríaBazar
instagramlinkedin

La gastronomía argentina llega a Zaragoza: un nuevo restaurante abre sus puertas en La Almozara

Este nuevo rincón de la cocina latinoamericana en la ciudad abre sus puertas este viernes, 30 de enero

El nuevo restaurante argetino de Zaragoza abrirá sus puertas este viernes.

El nuevo restaurante argetino de Zaragoza abrirá sus puertas este viernes. / CORONADOS DE GLORIA / INSTAGRAM

Paula Marco

Zaragoza

La gastronomía latinoamericana sigue abriéndose paso en Zaragoza con una gama de propuestas cada vez más amplia, llegadas de todos los rincones del continente. A la cocina venezolana, peruana, colombiana o nicaragüense, muy bien representadas en la capital aragonesa, se suma ahora un nuevo restaurante argentino que abrirá sus puertas este viernes, 30 de enero, en pleno barrio de La Almozara.

Coronados de gloria es el nombre de este nuevo establecimiento, situado en la calle La Almunia de Doña Godina, que promete conquistar a los amantes de las cocinas del mundo. “En Argentina la identidad culinaria es, justamente, igual que nosotros, los argentinos: híbrida. ¿Por qué? Porque somos una mezcla de nuestras raíces españolas e italianas, y eso lo hemos llevado a la cocina, dando un toque personal a lo que nuestros ascendientes nos dejaron como legado”, explican en sus redes sociales.

Además de convertirse en un nuevo punto de encuentro para la comunidad argentina en Zaragoza, el local aspira a ofrecer una experiencia culinaria completa. “No existe un argentino que en su sangre no lleve un poco de España o Italia, y en Coronados de gloria hacemos honor a todo eso, llevando a la mesa esa pasión por nuestra historia, que habla de amor, de inmigración (de aquí hacia allá y a la inversa), de sacrificio y de respeto. Nuestros platos hablan, expresan, demuestran, y queremos que puedan disfrutarlo”, aseguran.

Del desayuno a la cena: propuestas para todo el día

La inauguración de este nuevo gastrobar tendrá lugar este viernes, 30 de enero. El establecimiento abrirá todos los días a las 8.30 horas, con servicio de cafetería y pastelería artesanal a diario. También ofrecerá tapas y bocadillos para acompañar con una buena cerveza, además de comidas y cenas llenas de sabor.

Noticias relacionadas

Los esperamos para comer rico y empezar esta nueva historia juntos”, concluyen desde el nuevo establecimiento.

TEMAS

  1. Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
  2. Natalia Chueca, sobre el tranvía: 'Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2
  3. ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
  4. El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
  5. Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: 'Le ha encantado
  6. Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
  7. Los dos municipios con más tasa de paro de Aragón llaman a la calma: 'El empleo goza de buena salud
  8. Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal

Un paseo por las obras de la Torre del Agua de Zaragoza: así está por dentro el futuro faro de la logística

Un paseo por las obras de la Torre del Agua de Zaragoza: así está por dentro el futuro faro de la logística

Luz verde al puente entre Peñaflor y Villanueva de Gállego: conexión directa con la A-23

Luz verde al puente entre Peñaflor y Villanueva de Gállego: conexión directa con la A-23

La gastronomía argentina llega a Zaragoza: un nuevo restaurante abre sus puertas en La Almozara

La gastronomía argentina llega a Zaragoza: un nuevo restaurante abre sus puertas en La Almozara

'Manga ancha' para reconvertir locales en viviendas en zonas saturadas: Zaragoza reduce las limitaciones

'Manga ancha' para reconvertir locales en viviendas en zonas saturadas: Zaragoza reduce las limitaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza exige a Adif arreglar las estaciones de Miraflores y Delicias

El Ayuntamiento de Zaragoza exige a Adif arreglar las estaciones de Miraflores y Delicias

¿A qué hora se puede comer roscón gratis este jueves en la Plaza del Pilar de Zaragoza?

¿A qué hora se puede comer roscón gratis este jueves en la Plaza del Pilar de Zaragoza?

Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose "progresivamente" a toda la flota

Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose "progresivamente" a toda la flota

Se vende una amplia cafetería panadería en un barrio de alto standing de Zaragoza: "Es una mina de oro"

Se vende una amplia cafetería panadería en un barrio de alto standing de Zaragoza: "Es una mina de oro"
Tracking Pixel Contents