La gastronomía argentina llega a Zaragoza: un nuevo restaurante abre sus puertas en La Almozara

La gastronomía latinoamericana sigue abriéndose paso en Zaragoza con una gama de propuestas cada vez más amplia, llegadas de todos los rincones del continente. A la cocina venezolana, peruana, colombiana o nicaragüense, muy bien representadas en la capital aragonesa, se suma ahora un nuevo restaurante argentino que abrirá sus puertas este viernes, 30 de enero, en pleno barrio de La Almozara.

Coronados de gloria es el nombre de este nuevo establecimiento, situado en la calle La Almunia de Doña Godina, que promete conquistar a los amantes de las cocinas del mundo. “En Argentina la identidad culinaria es, justamente, igual que nosotros, los argentinos: híbrida. ¿Por qué? Porque somos una mezcla de nuestras raíces españolas e italianas, y eso lo hemos llevado a la cocina, dando un toque personal a lo que nuestros ascendientes nos dejaron como legado”, explican en sus redes sociales.

Además de convertirse en un nuevo punto de encuentro para la comunidad argentina en Zaragoza, el local aspira a ofrecer una experiencia culinaria completa. “No existe un argentino que en su sangre no lleve un poco de España o Italia, y en Coronados de gloria hacemos honor a todo eso, llevando a la mesa esa pasión por nuestra historia, que habla de amor, de inmigración (de aquí hacia allá y a la inversa), de sacrificio y de respeto. Nuestros platos hablan, expresan, demuestran, y queremos que puedan disfrutarlo”, aseguran.

Del desayuno a la cena: propuestas para todo el día

La inauguración de este nuevo gastrobar tendrá lugar este viernes, 30 de enero. El establecimiento abrirá todos los días a las 8.30 horas, con servicio de cafetería y pastelería artesanal a diario. También ofrecerá tapas y bocadillos para acompañar con una buena cerveza, además de comidas y cenas llenas de sabor.

“Los esperamos para comer rico y empezar esta nueva historia juntos”, concluyen desde el nuevo establecimiento.