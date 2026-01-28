El Gobierno de España insiste en que tiene un proyecto para el Pabellón de España y rechaza su cesión a la DGA por segunda vez en pocos meses

El Gobierno de Aragón ha ratificado este miércoles una petición formal para solicitar, de nuevo, la cesión del Pabellón de España de la Expo a la Administración General del Estado, es decir, al Gobierno de España. Es la segunda vez en poco tiempo que la DGA pide poder utilizar este edificio, uno de los iconos de la exposición internacional del agua de 2008, y es la segunda vez también que la DGA obtiene un no por respuesta. En esta ocasión, el objetivo era poder trasladar hasta el meandro de Ranillas el Conservatorio Elemental y Profesional de Música de Zaragoza, cuyas instalaciones actuales, en la calle San Vicente de Paúl, llevan décadas obsoletas.

La respuesta por parte de la Delegación del Gobierno de España en Aragón no se ha hecho esperar. "Recordamos que el Gobierno de España ya comunicó hace semanas a la DGA que hay un proyecto propio y de interés para Aragón que se ubicará en el Pabellón de España. Por lo tanto, no se puede ceder. Este proyecto del Gobierno de España se contará una vez pase el periodo electoral en el que, como sabéis, no se pueden hacer anuncios", han informado, con alusión indirecta incluida.

Y es que por buenas que fueran las intenciones del Gobierno de Aragón, es cierto que hace apenas unos meses que la DGA ya solicitó la cesión de este edificio pero para instalar otro equipamiento, en este caso un centro de formación no reglada basado en las nuevas tecnologías. Así, en menos de un año, el Ejecutivo autonómico ha tenido tiempo para diseñar hasta dos proyectos distintos para un edificio que no es de su propiedad. Por su parte, el Gobierno de España ha tenido 18 años para devolver a la vida este edificio, que lleva cerrado desde que se clausuró la Exposición Internacional del Agua de 2008. Aunque ahora afirman que por fin tienen un plan.

Instalaciones actuales del Conservatorio Elemental y Profesional de Música, en la calle San Vicente de Paúl. / Laura Trives

Y mientras los dos gobiernos juegan al tira y afloja, los padres, madres y alumnos del conservatorio profesional de música de Zaragoza han sido espectadores de cómo en pocos minutos se han vuelto a diluir sus expectativas para contar con unas nuevas instalaciones. Debido precisamente al mal estado y falta de espacio en el conservatorio actual, los alumnos del mismo tienen que desplazarse hasta el instituto Pedro de Luna para recibir algunas clases. Ante esta situación, son ya varias las campañas que han emprendido desde la asociación de padres y madres del centro y, después de meses de trabajos, el Gobierno de Aragón ha planteado por fin cuál es su opción predilecta para trasladar las instalaciones de San Vicente de Paúl, donde estudian 650 niños y niñas.

Antes de que se hiciera pública la respuesta de la Delegación del Gobierno y preguntada por qué consideraban ahora que Ejecutivo central iba a cambiar su parecer y a donar el edificio, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha tirado de sorna y ha dicho que "no hay nada que suene mejor que la música del conservatorio" para sonar "convincente". Pero parece que la propuesta no ha 'colado' y desde la Administración General del Estado insisten en que ya tienen un plan para devolver a la vida el Pabellón de España, obra del arquitecto Patxi Manglano.

8,5 millones de euros

Según ha afirmado Vaquero antes de conocer la respuesta del Gobierno de España, la consejería de Educación tiene "alternativas" para trasladar el conservatorio más allá del Pabellón de España. Y es que la necesidad es cada vez más notoria, según coinciden las familias con el departamento. No obstante, Vaquero no ha querido desvelar cuál es ese el 'plan b'.

No obstante, desde el Gobierno de Aragón habían puesto ya cifras incluso al traslado de este centro. Según un informe técnico de necesidad e idoneidad elaborado por la Gerencia de Infraestructuras del Ejecutivo autonómico, el coste de acondicionar el Pabellón de España y adaptarlo a las necesidades del conservatorio asciende hasta los 8,5 millones de euros. De acuerdo con ese mismo estudio, el inmueble cuenta con 8.000 metros cuadrados de superficie útil, "una estructura versátil y un diseño que permute su adaptación a las necesidades acústicas, funcionales y docentes de un conservatorio moderno", justifica la DGA. El edificio cuenta con tres plantas, una sala de proyecciones a la que se accede tanto desde el exterior como desde la planta baja.

Noticias relacionadas

El Pabellón de España permanece sin uso desde que concluyó la Expo 2008 y, según consideraba la DGA, ubicar el conservatorio en un "edificio icónico" hubiera potenciado "el liderazgo cultural de Zaragoza". En su momento, este icono de la Expo pudo ser el Centro de Investigación sobre el Cambio Climático que prometió el Gobierno central ese mismo año de la muestra internacional, pero fracasó la idea. Luego estuvo en el radar de las universidades aragonesas, pública y privada, para alojar nuevos servicios en la ciudad aprovechando su ubicación y su espléndido diseño, diferencial con el resto de construcciones de Zaragoza. También se pidió que alojara la Escuela de Arquitectura de Aragón, pero tampoco funcionó.