¿A qué hora se puede comer roscón gratis este jueves en la Plaza del Pilar de Zaragoza?

Pocos dulces triunfan más en Aragón que el roscón. De hecho, la comunidad aragonesa es una de las pocas regiones de España que come roscón dos veces al año: en Reyes y en San Valero. Y para honrar una festividad tan especial como es la del patrón de Zaragoza, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN lleva 33 años llevando a cabo su tradicional reparto del roscón. Esta iniciativa nació en 1992 con la vocación de participar activamente en una de los días más importantes para la capital aragonesa.

Mañana 29 de enero, la Plaza del Pilar acogerá esta cita que ya se ha convertido en todo un emblema del Día de San Valero. Sus cifras de récord lo avalan: la Pastelería Loa (Huesca) elabora un roscón de más de 600 metros de longitud, dividido en 1.100 barras de 56 centímetros. Además, este roscón de masa madre con fruta escarchada no solo está delicioso, también es completamente gratuito. Una combinación perfecta que consigue que cientos de zaragozanos formen filas multitudinarias para recibir su ración. Los voluntarios de la Fundación Caja Rural de Aragón consiguen que el reparto fluya como la seda a pesar de las aglomeraciones.

Así fue el reparto de roscón de San Valero de 2025. / Miguel Ángel Gracia

Y para completar este emblemático desayuno, el roscón podrá acompañarse con un delicioso chocolate caliente preparado por Grupo El Cachirulo, el complemento perfecto para combatir el frío de enero. Los zaragozanos que quieran participar en esta celebración popular podrán pasar a por su porción de roscón a partir de las 9.45 horas.

En el encuentro, participarán tanto el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll como la vicepresidenta, Arantza Sarasola, que estarán acompañados de directivos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca.

Otras actividades de San Valero

El reparto del tradicional roscón, la jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento de Zaragoza la bandera floral, el Tragachicos y el León Garganchón, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la música popular y los conciertos al aire libre componen los ejes centrales del Día de San Valero, mientras que el resto de la programación incorpora rondas joteras, festivales musicales y espectáculos itinerantes, entre los que destaca Quimera y Aquiles, una gran propuesta de teatro de calle.

San Valero 2026 comienza hoy con la Ronda del Gallo, con los prestigiosos cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad como padrinos. Desde las 19.00 horas, este recorrido folclórico por el centro transitará por la Plaza de la Magdalena, calle Mayor, Pedro Ramírez, San Lorenzo, Coso, Heroísmo y calle Asalto, para retornar de nuevo a la Plaza de la Magdalena. Esa misma tarde, Harinera ZGZ acogerá el espectáculo Agustina y Valero van de terapia, de Teatro Indigesto.

El público infantil y familiar tendrá un papel destacado durante todo el día 29, con diferentes propuestas como la salida, a las 11.00 horas, de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, que recorrerá desde la Plaza del Pilar el entorno del Casco Histórico (Don Jaime I, calle Manifestación, Alfonso I y Plaza del Pilar); el León Garganchón (Fuente de Goya – Plaza del Pilar) y el Tragachicos (Plaza de Salamero). A estas actividades se suma el espectáculo infantil Los Tropezantes, de Almozandia Teatro, acompañado del reparto de roscón infantil en la plaza de la Delegación del Gobierno.

Los gigantes y cabezudos recorrerán las calles el Día de San Valero / Miguel Ángel Gracia

Esta mañana de San Valero se completará con propuestas profundamente arraigadas en la cultura popular zaragozana, como las actuaciones joteras de los grupos Danzar y L'Ausín, en el escenario de la Fuente de la Hispanidad, así como la música de Malayer Band de Torrero o la Banda de Música de Casetas, en la plaza de San Pedro Nolasco.

La Asociación de Vecinos Arrabal ha organizado visitas guiadas al Centro de Interpretación de San Lázaro y el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores en la iglesia de Nuestra Señora de Altabás.

Mañana, 30 de enero, a las 19 horas la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogerá un desfile de indumentaria aragonesa, con entrada gratuita hasta completar aforo. Por la noche, recorrerán las calles del centro las rondas joteras de Raíces de Aragón y la de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas. La primera partirá a las 20 horas de la Plaza José Sinués y seguirá por San Andrés, San Jorge, San Pedro Nolasco, Hermanos Argensola, Cedro, Santa Marta, Dormer, Cisne y Plaza de La Seo. La segunda recorrerá desde las 20.30h la Plaza Ariño, Plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, San Braulio, Molino, Alfonso I, Torrenueva y Plaza San Felipe.

Cambios en la movilidad

Dos jornadas de las cinco que componen este año los actos con motivo del Día de San Valero, van a necesitar ciertos cambios en la movilidad del centro de Zaragoza. Mañana, el 29 de enero, se producirá el desvío del tráfico de la calle Don Jaime entre las 11:00 y las 12:00 horas por el paso de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Por otra parte, el 31 de enero, el espectáculo itinerante que se va a desarrollar en el paseo de la Independencia hará que se corte esta avenida entre las 16:00 y las 21.00 horas, que afectará al la circulación del tranvía entre Plaza Aragón y Murallas, con bucles durante este tramo horario. También los autobuses y todo el tráfico rodado desde la Plaza de España hasta la Plaza de Aragón.

Pueden consultar la programación completa en el portal del Ayuntamiento de Zaragoza.